Portretfotografie tip: Losmaken van de achtergrond met een haarlichtje

Lieke - f/3.5, 1/60s, 400 ISO @ 85mm

Je flitst hierbij (of laat het aanwezige licht net zo vallen) van achteren op het haar van je model. Hierdoor komt er een duidelijke scheiding tussen het achtergrond en het haar.Een haarlichtje hoef je niet per se te gebruiken om je model los te maken van de achtergrond. Het kan ook het effect geven alsof er een aangenaam zonnetjes op je model valt. Dit zorgt voor een zomers sfeertje in je foto.Je kunt het haarlicht recht achter je model zetten en er dan voor zorgen dat in je foto het model de flitser zelf blokkeert met zijn of haar lichaam. Een goed alternatief is dat je de flitsers schuin achter je model zet.Je haarlicht wordt dan aan één kant een stuk groter dan aan de andere kant, maar het geeft je wel meer bewegingsvrijheid.Deze tip om betere portretfoto's te maken is één van de 101 tips uit mijn boek over portretfotografie. Wil je de andere 100 tips ook lezen? Bestel dan mijn boek De Portretbijbel.