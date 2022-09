Portretfotografie tip: Maak de foto die goed voelt

Sanne - f/9.0, 1/160s, 100 ISO @ 90mm

Jouw gecombineerde kennis die je opgedaan hebt in je leven kun je gebruiken bij het maken van je portretten. Niet door er diep over na te denken, maar juist door op gevoel te handelen.Als je tijdens het fotograferen nog niet helemaal tevreden bent, verander dan iets aan het beeld en maak een nieuwe foto. Probeer veel verschillende dingen en ga op je gevoel af. Zo kun je prima bepalen wat wel en wat niet werkt.Ook bij het selecteren van foto's kun je jouw gevoel goed gebruiken. Zelf ga ik altijd razendsnel door mijn foto's heen. Als een foto er binnen een fractie van een seconde positief uitspringt weet je dat direct. Dat is de foto waar je mee aan de slag moet.Deze tip om betere portretfoto's te maken is één van de 101 tips uit mijn boek over portretfotografie. Wil je de andere 100 tips ook lezen? Bestel dan mijn boek De Portretbijbel.