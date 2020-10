Portretfotografie tip: Maak spontane portretjes

Carlos - f/4, 1/250s, 250 ISO @ 120mm

Mensen gedragen zich altijd anders wanneer er een camera op hen gericht is. Als iemand ergens anders mee bezig is kan je onopvallend een leuke portretfoto schieten zonder dat hij of zij bewust aan het poseren is. Zo voorkom je neplachjes of flauwe gebaren richting de camera.Het kan helpen om een teleobjectief te gebruiken (bijvoorbeeld een 70-200mm). Je kunt hiermee vanaf een afstandje nog leuke portretjes schieten zonder dat iemand dit door heeft.Dit soort foto's zijn vaak leuk wanneer je bijvoorbeeld op een feestje aan het fotograferen bent. Terwijl mensen elkaar verhalen vertellen kun je leuke uitdrukkingen op hun gezichten vastleggen.Deze tip om betere portretfoto's te maken is één van de 101 tips uit mijn boek over portretfotografie. Wil je de andere 100 tips ook lezen? Bestel dan mijn boek De Portretbijbel.