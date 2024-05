Portretfotografie tip: Positie van het hoofd mee laten spelen

Sarah - f/6.4, 1/125s, 400 ISO @ 95mm

De meeste mensen zijn hier niet bewust mee bezig, maar als fotograaf kun je deze technieken in je fotografie gebruiken.Zo is uit onderzoek gebleken dat mensen vaak hun hoofd schuin houden wanneer ze iemand aardig vinden. Iemand op een foto met een schuin hoofd geeft daardoor ook dit vriend signaal af en zal daardoor -onbewust- als vriendelijker en aardiger gezien worden dan iemand die zijn hoofd recht houdt.Vind je het leuk om meer van dit soort onbewuste signalen mee te laten spelen in je foto's? Lees dan zeker het boek The Like Switch van voormalig FBI agent Jack Schafer. Ook een zeer nuttig boek om de omgang met je modellen en klanten te verbeteren.Deze tip om betere portretfoto's te maken is één van de 101 tips uit mijn boek over portretfotografie. Wil je de andere 100 tips ook lezen? Bestel dan mijn boek De Portretbijbel.