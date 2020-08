Portretfotografie tip: Raam als lichtbron

f/1.8, 1/125s, 160 ISO @ 85mm

Je kunt meerdere soorten verlichting creëren met het licht dat van een raam komt door je onderwerp te verplaatsen in de ruimte. Je leert raamlicht goed gebruiken door te experimenteren en te kijken.Het beste licht komt doorgaans van ramen op het noorden en op het zuiden. Ook een raam in een andere richting is natuurlijk gewoon te gebruiken. Het licht van een groter raam is vaak vleiender dan een klein raam, maar beide zijn het proberen waard. Voorkom direct zonlicht door het raam, dit geeft erg hard licht.Wanneer je aan de slag gaat met het licht van een raam, zet dan eventuele lampen in de kamer uit. Lampen hebben een andere kleurtemperatuur dan het licht van buiten en dat kan voor een vreemde kleurzweem zorgen.Deze tip om betere portretfoto's te maken is één van de 101 tips uit mijn boek over portretfotografie. Wil je de andere 100 tips ook lezen? Bestel dan mijn boek De Portretbijbel.