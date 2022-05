Portretfotografie tip: 's Nachts portretten bij het licht van een etalage maken

Jip - f/3.2, 1/125s, 2500 ISO @ 85mm

Je kunt prima fotograferen bij het licht van straatlantaarns of etalages 's avonds. Een lichtsterk objectief (bijvoorbeeld een betaalbare 50mm f/1.8) en een camera die niet teveel last heeft van ruis is wel een vereiste.Wees niet bang om de hogere lichtgevoeligheden van je camera te gebruiken. Een moderne camera kan vaak probleemloos naar 1.600 of zelfs 3.200 ISO zonder dat je last krijgt van teveel ruis in je foto.In de foto hierboven gebruikte ik het licht uit een etalage om model Jip uit te lichten. Houd in zo'n geval ook rekening met de kleur van het licht. In dit geval was het wat warmer halogeen licht. Sommige etalages geven een wat blauwig licht af en dat past vaak minder bij een portret.Deze tip om betere portretfoto's te maken is één van de 101 tips uit mijn boek over portretfotografie. Wil je de andere 100 tips ook lezen? Bestel dan mijn boek De Portretbijbel.