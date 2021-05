Portretfotografie tip: Speel met catchlights

Adriëtte - f/11, 1/125s, 200 ISO @ 70mm

Dat je de vorm van je licht terugziet in de ogen kun je ook gebruiken. Bijvoorbeeld om je model kattenogen te geven, zoals in bovenstaande foto.Om dit effect te krijgen heb ik twee stripelights (smalle, lange rechthoekige softboxen) vlak naast elkaar gezet. Zelf dook ik er met camera tussen en schoot het portret recht van voren.In de ogen van Adriëtte zie je –als je goed kijkt- de twee stripes terug, maar kijk je van wat meer afstand dan zie je dat de pupillen van het model een bijzondere vorm lijken te hebben.