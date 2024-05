Zwart-witfotografie tip: Een karakterkop vastleggen

Ron - f/9, 1/160s, 100 ISO @ 115mm

De Zwart-witbijbel

Vaak met doordringende ogen en een geleefd gezicht met groeven. Doorgaans een wat oudere man.Een karakterkop fotografeer je meestal low-key (zie verderop in dit hoofdstuk). Een softbox dicht op je model van de zijkant en eventueel een haarlicht van de andere kant om je model los te trekken van de donkere achtergrond.Zorg voor catchlights in de ogen om daar de aandacht echt naar toe te trekken. In je zwart-wit omzetting voeg je contrast en eventueel extra textuur of helderheid toe.Dit is één van de tips uit de Zwart-witbijbel, het boek met 101 tips voor meesterlijke monochroomfoto's. Bestel de Zwart-witbijbel voor 30 euro, of krijg de Zwart-witbijbel gratis bij een jaarlidmaatschap.