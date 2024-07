Flitsfotografie tip: Creatief met catchlights

De lichtbronnen die je gebruikt kun je vaak terug zien in de ogen van je model. Dit noemen we de catchlights. Een algemene regel is dat ronde catchlights als mooi ervaren worden.



Dit is waarom een octabox vaak als hoofdlicht in de studio gebruikt wordt: het zorgt voor mooie ronde catchlights (en mooiere schaduwen).