Portretfotografie tip: Steunen op de achterste voet

Anke - f/10, 1/160s, 100 ISO @ 58mm

101 Tips voor Perfecte Portretfoto's

Dit kun je simpel oplossen door je model te vragen om één voet naar voren te zetten en het gewicht op de achterste voet te plaatsen. Hierdoor verbetert de pose direct. In plaats van de buik komt nu de borst naar voren; dit oogt veel beter.Een kleine aanpassing die de pose veel actiever maakt en er ook direct voor zorgt dat je model het gevoel heeft dat er ook echt wat gebeurd in plaats van dat hij of zij simpelweg voor de camera niks staat te doen.Door je onderwerp te vragen iets te doen voelen ze zich minder ongemakkelijk voor de camera. Ook dat helpt voor een betere foto.Wil jij graag weten hoe je perfecte portretfoto's kunt maken? In mijn boek De Portretbijbel geef ik je 101 tips om jouw portretfotografie naar een hoger niveau te helpen. Je ontdekt hierin de 101 beste tips die ik de afgelopen vijftien jaar als portretfotograaf heb opgedaan.