Portretfotografie tip: voorkom teveel oogwit

Maréll - f/11, 1/125s, 100 ISO @ 70mm

Je kunt je model vragen recht vooruit te kijken (dit wordt ook wel het 'centreren' van de ogen genoemd). Dan zal het oogwit niet opvallen, ook niet als je model wegkijkt van de camera.Heb je teveel oogwit in beeld dan springt dat eruit in de foto en trekt het veel aandacht. Dit terwijl er eigenlijk weinig interessants te zien is aan een wit vlak.Dat zie je ook in de linker foto hierboven. Het oogwit leidt echt af van het beeld.In de rechterfoto zie je dat het model haar ogen gecentreerd heeft. Ze kijkt nog steeds weg van de camera, maar doordat er veel minder oogwit zichtbaar is kijkt het portret veel prettiger.Deze tip om betere portretfoto's te maken is één van de 101 tips uit mijn boek over portretfotografie. Wil je de andere 100 tips ook lezen? Bestel dan mijn boek De Portretbijbel.