Portretfotografie tip: Wees complimenteus

f/8.0, 1/160s, 100 ISO @ 53mm

Wil jij ook gave foto's maken?

Dat moet je natuurlijk niet overdrijven, maar het helpt al heel veel als je regelmatig laat weten dat het goed gaat en dat hij of zij er mooi op staat.Als je naar het display op je camera kijkt om te bepalen of je foto geslaagd is, geef dan in elk geval geen negatief commentaar. Ook niet als dat is omdat je nog niet tevreden bent met je belichting.Wij fotografen hebben nogal eens de neiging om teveel bezig te zijn met belichting, achtergrond, pose en dergelijke. Dan vergeet je wel eens dat wat je zegt ook verkeerd opgevat kan worden. Blijf dus altijd communiceren met je model.Bij voorkeur zeg je iets positiefs, zoals 'leuk' of 'heel goed'. Pas daarna gewoon je licht aan en maak een nieuwe foto. Vooral bij de eerste foto's is het voor het model prettig om te weten dat ze het goed doet.Echt tevreden over een foto? Laat die vooral ook even aan het model zien.Wil jij graag de mooiste foto's maken? Word dan nu lid van Photofacts Academy en ontdek meer dan 85 cursussen over fotografie, creativiteit, inspiratie en nabewerking.Vanwege de lancering van onze nieuwe boek De Nachtfotobijbel hebben we een gave aanbieding voor je. Meld je nu aan met 40 euro korting en ontvang gratis ons nieuwe boek thuis.Ons gloednieuwegaat over avond- en nachtfotografie. In de winkel betaal je hier 25 euro voor. Bovendien krijg je nu ook