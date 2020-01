Portretfotografie tip: Zet iets voor je beeld

Een foto kun je op allerlei manieren interessanter maken. Compositie, kleurgebruik, scherptediepte en ga zo maar door. Meer diepte aanbrengen in een portret kan bijvoorbeeld k door iets tussen je model en je lens te plaatsen.



Lijnen die de kijker van voor naar achter door een foto leiden kunnen een foto interessanter maken. Of door gebruik te maken van het perspectief kun je spanning toevoegen.



Wat ook goed werkt, is om niet alleen voor de compositie naar de regel van derden te kijken, dus in de beeldverhouding, maar door hem ook min of meer inhoudelijk toe te passen: maak gebruik van voorgrond, achtergrond n het middengebied.



In landschapsfotografie zie je dat veel gebeuren: er is iets in de voorgrond geplaatst, iets in de verte n je hoofdonderwerp bevindt zich daartussenin.



Dat kun je ook op portretfotografie toepassen en zelfs nog wat verder trekken: zet eens iets in de voorgrond vr je onderwerp. Een paar voorbeelden: