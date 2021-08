Melanie - f/9.0, 1/125s, 100 ISO @ 61mm

Het helpt als je er voor kunt zorgen dat je model minder bezig is met 'op de foto gezet worden'. Je moet hem of haar eigenlijk afleiden. Dat kan bijvoorbeeld door een gesprekje te voeren tijdens het fotograferen.Ook kun je iemand een opdracht geven. De concentratie ligt dan niet meer bij het aanhouden van de geforceerde glimlach. Een simpele opdracht kan zijn om even naar de grond te kijken of iets voor te lezen.Wanneer ze weer terug kijken duurt het meestal een moment voordat ze hun masker weer terug opzetten. Zorg dat je dan de foto al gemaakt hebt.Er is overigens een hele stroming fotografen die vragen en opdrachten gebruiken om spontane portretten te maken. Bekijk ook onze cursus Spontane Portretten zonder Poseren op Photofacts Academy.