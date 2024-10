Amaran introduceert de Ace 25x en 25c met het Ace Lock Ecosystem

De Ace 25c en Ace 25x hebben bovendien het nieuwe ACE Lock Ecosysteem. Dit magnetische systeem stelt je in staat om in een paar seconden een lamp op een lampstatief of hotshoe te plaatsen en verwijderen.



De Ace 25x is een bi-colored lamp, en de Ace 25c een RGB lamp. Ze zijn eenvoudig in gebruik, klein en licht. Je kan ze in vijf kleuruitvoeringen krijgen. Koop ze los, of in een handige reiskit. Natuurlijk werken ze naadloos met de nieuwe Amaran app.