Review: Amaran app voor het aansturen van lampen

Je krijgt volledige controle over de lampen, waaronder eenvoudige en laagdrempelige firmware update mogelijkheden.

Wat goed bevalt

Eenvoudige user interface



Controle over lampen is eenvoudig en duidelijk



Presets zijn beschikbaar voor elk individueel licht



Scenes en shortcuts kunnen gemaakt worden voor complexe opstellingen



Voor elk platform beschikbaar, inclusief desktops



Stream Deck integratie



Een heel ecosysteeem aan lichten kan beheerd worden



Werkt ook perfect voor een enkele lamp



Gratis



Wat verbeterd kan worden

Registratieproces via de app



Sommige opties zijn wat verborgen



Kleurtemperatuur weergave komt niet helemaal overeen met de werkelijke kleur



Gelukkig is het gebruik zo eenvoudig en intuïtief dat het niet uitmaakt of je één, twee, of twintig lampen aangesloten hebt. Gebruik je Amaran of Aputure lampen, dan is deze app een fantastische manier om je licht optimaal te regelen.In eerste instantie was ik wat sceptisch over deze app. Tijdens het gebruik ontdekte ik al snel dat de Amaran app een heel compleet en gebruikersvriendelijk systeem is. Helaas had ik slechts één lamp ter beschikking, maar ik ben de app gaan waarderen.Maak je gebruik van amaran of Apurture lampen? Dan kan ik de Amaran app zeker aanbevelen. Het maakt het werken met continu licht erg efficient en prettig. Download de app in de App-store of Google Play.