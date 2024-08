De nieuwe Ricoh G900 II kan tegen een stootje

Deze nieuwste modellen zijn ontworpen om veel robuuster te zijn dan de gemiddelde waterdichte compactcamera. Ze kunnen tegen zout, ethanol en ontsmettingsmiddelen. Hierdoor zijn ze geschikt voor gebruik in medische omgevingen.



Beide camera's zijn waterdicht tot een diepte van 20 meter, schokbestendig bij een val van 2,1 meter en bestand tegen een druk van 100 kilogram. Bovendien kunnen ze functioneren bij temperaturen tot -10 graden celcius.



Beide modellen zijn uitgerust met GPS, waarbij de SE-variant ook Wi-Fi, Bluetooth en NFC heeft. De camera's bieden de mogelijkheid tot het instellen van een wachtwoord om de camera of specifieke functies en menu's te vergrendelen.



Het met Wi-Fi uitgeruste 'SE'-model kan vanaf afstand beheerd worden. Bijvoorbeeld om de firmware bij te werken of de tijd op meerdere camera's gelijk te zetten.



Je kunt beide camera's ook inzetten als webcam (full HD met 30 fps). Er zit ook 6,5 gigabyte aan intern geheugen in. Hierdoor zijn de camera's dus ook goed bruikbaar zonder dat je met losse SD kaartjes hoeft te werken.



De G900 II en G900SE II zullen beschikbaar zijn vanaf eind augustus voor circa 800 euro (de SE versie kost zo'n 100 euro extra).



