Godox introduceert een nieuwe radiotrigger, de X3 TTL

De trigger is geschikt voor het aansturen van het Godox X 2.4GHz system. Er wordt TTL-flitsen ondersteund, multi-flits opstellingen, HSS-flitsen en zowel eerste als tweede gordijn synchronisatie.



De X3 TTL trigger heeft een ingebouwde accu. Deze kan in twee uur opgeladen worden via USB-C. De trigger is verkrijgbaar voor Canon, Nikon, Sony, Fuji, Olympus/Panasonic en Leica.



De Godox X3 TTL is te koop voor 119 euro.





Meer ontdekken over flitsfotografie?

