Godox V1Pro opzetflitser aangekondigd

De SU-1 subflitser kan in vermogen aangepast worden van vol vermogen tot 1/128ste daarvan. Je kunt deze flitser gebruiken als invulflits voor wanneer je de flitser op je camera gebruikt, maar de hoofdflits via bijvoorbeeld een muur of plafond laat gaan.



Ook kun je de SU-1 subflitser gebruiken om een catchlight in de ogen van je onderwerp te krijgen. Je kunt de SU-1 flitser uiteraard uitschakelen wanneer je hem niet gebruikt, maar je kunt hem ook helemaal van je flitser afhalen.



De flitser zelf heeft een nieuwe VB30 lithium-ion accu gekregen. Met deze accu kun je nu maar liefst 100 keer achter elkaar door flitsen op vol vermogen voordat de flitser oververhit. Bij het oude model was dit circa 40 flitsen op vol vermogen.



Het is nu ook mogelijk een externe accu op de flitser aan te sluiten en de flitser is op te laden via een USB-C aansluiting (verplicht in Europa voor nieuwe producten).



Aan de andere specificaties van de V1 is niet gesleuteld. Hij heeft een flitsvermogen van 76 Ws en kan high-speed sync aan tot 1/8000s.



Volgens mij een mooie upgrade en een interessante flitser voor wie al in het Godox systeem zit. De subflitser voelt een beetje als een gimmick die je in de praktijk niet veel gaat gebruiken. Maar misschien is ie juist erg handig voor bijvoorbeeld die catchlight.



De Godox V1Pro moet binnenkort in de winkel liggen en gaat 349 euro kosten. De flitser komt beschikbaar in varianten voor Sony, Nikon, Canon, Fujifilm, OM System en Panasonic.



Wil jij ook gave foto's maken?

Probeer twee weken gratis onze online cursussen over fotografie. Je krijgt direct toegang tot meer dan 100 cursussen. Na twee weken vervalt je proeflidmaatschap automatisch. Je zit dus nergens aan vast.