Flitsfotografie tip: Zorg voor voldoende flitskracht

Elinchrom ONE, op accu met een flitsvermogen van 131 Ws

Er zijn speciale houders te bestellen waarmee je meerdere flitsers naast elkaar aan één statiefpoot kunt bevestigen.Een alternatief is natuurlijk ook een flitser met meer kracht in te zetten. Als je verwacht veel buiten in daglicht te fotografen, dan kan dit een goede keuze zijn. Bijvoorbeeld een Godox Witstro AD600BM, een Jinbei HD-400 of een Elinchrom ONE. Dit zijn eigenlijk studioflitsers met een accu.Deze tip om betere flitsfoto's te maken is één van de 101 tips uit mijn boek over flitsfotografie. Wil je de andere 100 tips ook lezen? Bestel dan mijn boek De Flitsbijbel.