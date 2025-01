InkPoster; energiezuinige e-ink schermen voor het tonen van je foto's

InkPoster is een samenwerking van drie bedrijven; PocketBook, Sharp en E Ink. InkPoster is beschikbaar in drie formaten, van 13,3 inch, 28,5 inch en 31,5 inch.



Op het scherm kun je duizenden zorgvuldig samengestelde kunstwerken laten weergeven, maar het kan ook dienen als een digitaal fotolijstje. Dat laatste is voor ons als fotografen natuurlijk het meest interessant.



De InkPoster kan 60.000 kleuren weergeven. Dat klinkt wellicht veel, maar de meeste schermen kunnen miljoenen kleuren tonen. Grote kans dat de weergave van je foto's op dit scherm dus tegen zal vallen.



De modellen van 13,3 en 31,5 inch maken gebruik van E Ink's Spectra 6-schermtechnologie, terwijl de 28,5-inch variant gebruikmaakt van Sharp's IGZO-technologie. Beide schermtypes zijn ongevoelig voor reflecties en bootsen het uiterlijk van papier na.



De InkPoster is energiezuinig en heeft slechts eens per jaar een oplaadbeurt nodig. Een vaste stroomkabel ontbreekt dus. Je kunt het scherm opladen met een USB-C kabel.



Het 28,5-inch model heeft de hoogste resolutie van 2.160 x 3.060 pixels, terwijl het 31,5-inch model een resolutie van 2.560 x 1.440 pixels biedt.



Het 28,5-inch model onderscheidt zich bovendien door een snellere verversingssnelheid dankzij Sharp's IGZO-technologie. In principe niet direct interessant voor wie het scherm als digitaal fotolijstje wil gebruiken.



Alle modellen zijn voorzien van een witte passe-partout en een zwarte aluminium lijst. Het 13,3-inch model heeft een beeldverhouding van 4:3, de 28,5-inch versie heeft een 1,41:1 (A2)-verhouding, en de 31,5-inch variant biedt een 16:9-verhouding.



De InkPoster ondersteunt zowel Wi-Fi als Bluetooth en kan worden verbonden met een smartphone via een speciale app. Hiermee kunnen gebruikers bladeren door beschikbare kunstwerken of hun eigen foto's uploaden.