Een eigen herbruikbare fotolijst maken in Photoshop

Een foto afdrukken en inlijsten is altijd mooi om te doen. Niets gaat boven een echte lijst met een foto aan de muur. Wil je toch een digitale lijst om je foto hebben, om op een monitor of TV te laten zien? Dan kan je heel eenvoudig er zelf een in Photoshop maken. Een die herbruikbaar is.



Zoals je misschien weet zijn er standaard enkele automatische handelingen in Photoshop beschikbaar waarmee je met een druk op de knop een lijst om je foto heen maakt. Zou het niet leuker zijn om er zelf een te maken? Een die uniek voor jou is?