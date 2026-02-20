Photofacts Academy

Photofacts Academy; 100+ Fotografie Cursussen
Fotograferen wordt makkelijker en leuker

Boek

De Fotobijbels; Boeken over Fotografie
101 Praktische fotografietips voor betere foto's

home

Meer: Productaankondiging

Elja Trum

Je Tamron lens draadloos bedienen met Tamron-LINK

vrijdag 20 februari 2026, 16:32 door | 47x gelezen | 0 reacties

Tamron heeft de Tamron-LINK™ (model TL-01) aangekondigd; een compacte Bluetooth-accessoire die volledig draadloze afstandsbediening van compatibele Tamron-objectieven mogelijk maakt via een iOS- of Android-smartphone.

Tamron link tl 01


17 Tamron objectieven voor Sony E en Nikon Z hebben de beschikking over de benodigde ingebouwde USB-C-poort. Hierin kun je nu dus de Tamron-LINK stoppen die zorgt voor draadloze bluetooth verbinding via je smartphone (Android of iOS). De Tamron-LINK weegt slechts 2 gram.

Door je Tamron objectief te koppelen met je smartphone kun je vanaf je smartphone, met de Tamron Lens Utility 5 app, je objectief bedienen. Zo kun je bijvoorbeeld de focus aanpassen of het diafragma instellen.

Bij video kun je zo bijvoorbeeld een precieze controle van een focus-pull uitvoeren. En bij fotografie kun je bijvoorbeeld een focus time-lapse maken, waarbij een een time-lapse video kunt maken met geleidelijk verschuivend scherpstelpunt.


Ook bij het fotograferen van een nachtelijke hemel kan de app handig zijn om te helpen bij de scherpstelling. De gemiddelde fotograaf zal er dus niet heel veel aan hebben, maar in sommige gevallen kan het net een handig hulpmiddeltje zijn.

De Tamron-LINK moet binnenkort beschikbaar zijn en gaat 59 euro kosten.

Wil jij ook gave foto's maken?

Probeer twee weken gratis onze online cursussen over fotografie. Je krijgt direct toegang tot meer dan 100 cursussen. Na twee weken vervalt je proeflidmaatschap automatisch. Je zit dus nergens aan vast.

14 dagen gratis fotografiecursussen kijken

Elja Trum

Over de auteur

Elja Trum is oprichter van Photofacts en online fotografiecursussite Photofacts Academy. Hij schrijft sinds 2006 over fotografie. Elja is ook auteur van boeken over compositie, zwart-witfotografie, flitsfotografie en portretfotografie.

0 reacties

    Er zijn nog geen reacties op dit artikel.
    Deel als eerste jouw mening over dit onderwerp!

Deel jouw mening

Bekijk ons reactiebeleid.

Live Fotografie Workshops

Verbeter jouw fotografie in de praktijk met een workshop van Photofacts Academy

Landschap en Compositie

Landschap en Compositie

woensdag 25 maart 2026

Bedafse Bergen, Uden (NB)

nog 2 plaatsen

Bekijk workshop
Masterclass Naaktfotografie

Masterclass Naaktfotografie

vrijdag 3 april 2026

Photofacts Studio, Elst (Gld)

nog 5 plaatsen

Bekijk workshop
Flitsen op Locatie

Flitsen op Locatie

vrijdag 10 april 2026

Sint Agatha (Noord Brabant)

nog 6 plaatsen

Bekijk workshop
Bekijk alle workshops

Ook interessant

Toon alle artikelen binnen Productaankondiging
home
Cursus Naaktfotografie met Danyel Weideman
Cursus Natuurfotografie in Nederland met Rob Dijkstra

Photofacts wordt mede mogelijk gemaakt door


Ontvang wekelijks fotografietips in je inbox

40.355 fotografie enthousiastelingen ontvangen de tips al!
Meer over de wekelijkse mail. Of blijf op de hoogte via Facebook. Aanmelding beveiligd met Google reCaptcha.

Elja Trum

Elja Trum

Photofacts; alles wat met fotografie te maken heeft!

Wil je graag mooiere foto's maken en op de hoogte blijven van ontwikkelingen binnen de fotografie? Photofacts plaatst leerzame artikelen die gerelateerd zijn aan fotografie. Variërend van product-aankondiging tot praktische fotografietips of de bespreking van een website. Photofacts bericht dagelijks over fotografie en is een uit de hand gelopen hobby project van Elja Trum. De artikelen worden geschreven door een team van vrijwillige bloggers. Mocht je het leuk vinden om een of meerdere artikelen te schrijven op Photofacts, neem dan contact op.Meer over Photofacts

Gratis eBook: Fotograferen van Kinderen

Mis dit niet: Tips voor adembenemende familiekiekjes!
Ontdek 25 praktische tips waardoor je prachtige foto's van je (klein)kinderen kunt maken. Je krijgt van mij ook wekelijks nieuwe fotografietips per mail.



Nee, ik maak al fantastische foto's van kinderen

Om Photofacts.nl goed te laten functioneren maken we gebruik van cookies. Bekijk ons cookiebeleid. akkoord