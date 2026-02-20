Je Tamron lens draadloos bedienen met Tamron-LINK

Meer: Productaankondiging
Je Tamron lens draadloos bedienen met Tamron-LINKvrijdag 20 februari 2026, 16:32 door Elja Trum | 47x gelezen | 0 reacties
Tamron heeft de Tamron-LINK™ (model TL-01) aangekondigd; een compacte Bluetooth-accessoire die volledig draadloze afstandsbediening van compatibele Tamron-objectieven mogelijk maakt via een iOS- of Android-smartphone.
17 Tamron objectieven voor Sony E en Nikon Z hebben de beschikking over de benodigde ingebouwde USB-C-poort. Hierin kun je nu dus de Tamron-LINK stoppen die zorgt voor draadloze bluetooth verbinding via je smartphone (Android of iOS). De Tamron-LINK weegt slechts 2 gram.
Door je Tamron objectief te koppelen met je smartphone kun je vanaf je smartphone, met de Tamron Lens Utility 5 app, je objectief bedienen. Zo kun je bijvoorbeeld de focus aanpassen of het diafragma instellen.
Bij video kun je zo bijvoorbeeld een precieze controle van een focus-pull uitvoeren. En bij fotografie kun je bijvoorbeeld een focus time-lapse maken, waarbij een een time-lapse video kunt maken met geleidelijk verschuivend scherpstelpunt.
Ook bij het fotograferen van een nachtelijke hemel kan de app handig zijn om te helpen bij de scherpstelling. De gemiddelde fotograaf zal er dus niet heel veel aan hebben, maar in sommige gevallen kan het net een handig hulpmiddeltje zijn.
De Tamron-LINK moet binnenkort beschikbaar zijn en gaat 59 euro kosten.

Photofacts; alles wat met fotografie te maken heeft!
