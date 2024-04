Sigma en Tamron komen met RF-objectieven

Het is voor velen een doorn in het oog: objectieven voor de Canon mirrorless camera's zijn er niet van andere merken. Daar komt nu eindelijk verandering in. Sigma en Tamron hebben de eerste objectieven met RF-mount aangekondigd.



Fotografeer je met een Canon mirrorless camera? Dan kon je alleen RF-objectieven kopen van Canon. Uitgezonderd enkele manual focusobjectieven waren er geen autofocusobjectieven van andere merken beschikbaar. Je kon natuurlijk wel EF-objectieven via een adapter gebruiken.



Om een of andere reden heeft Canon de andere merken niet toegestaan om de RF-mount te gebruiken. Daar is nu verandering in gekomen, want zowel Sigma als Tamron hebben nu toestemming gekregen. De eerste objectieven zijn al aangekondigd.