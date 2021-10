Joby lanceert de PodZilla; een nieuw flexibel statief

De PodZilla medium variant kan tot maximaal 1 kilogram aan gewicht dragen en is dus meer geschikt voor compactere camera's (of flitsers, daar gebruik ik de GorrilaPod meestal voor).



JOBY verwacht dat de medium vooral gebruikt wordt voor smartphones en wordt dan ook standaard geleverd met een houder hiervoor. Hij is beschikbaar in meerdere kleurtjes, zoals grijs, rood, geel en lichtblauw. De medium weegt 350 gram en is 25 centimeter lang.



De PodZilla large variant van de PodZilla kan tot 2,5 kilogram dragen. Deze is alleen verkrijgbaar in grijs en weegt 430 gram. Het statiefje is 31,5 centimeter lang.





Het leuke aan de flexibele statiefjes is dat je ze bijvoorbeeld eenvoudig om bijvoorbeeld een paal of hekwerk kunt bevestigen.Europrijzen heb ik nog niet kunnen vinden, maar in Amerika betaal je voor beide varianten 40 dollar.