Alternatief voor een statief

Deze foto had ik van te voren bedacht, maar je weet nooit hoe de situatie aan de andere kant van de wereld is, dus er zat niets anders op dan een alternatief statief, in dit geval de Gorillapod, mee te nemen.



De foto is genomen met een sluitertijd van 10 seconden waarbij gebruik gemaakt is van een ND filter. En ook al is hij van te voren bedacht je moet net het geluk hebben dat de dame in kimono langs komt en in het juiste tempo loopt.



Er liepen veel meer mensen maar die zijn als sneeuw voor de zon verdwenen door de lange sluitertijd.





Bushbag

Een ander alternatief is de zogenoemde bush-bag. Helaas alleen te koop in Zuid-Afrika, maar best een flink formaat om in je koffer mee te nemen en dat voor een prijs van 50 euro.Ik heb een alternatief bedacht. Neem een lapje stof wat over is en een rits, haal de boel onder de naaimachine door en je hebt je eigen bush-bag.Ik neem hem altijd leeg mee op vakantie en ter plaatste koop ik een zak met bonen, erwten of iets dergelijks en vul de zak zodat hij klaar is voor gebruik. Het voordeel van een bush-bag is dat je hem op je raam kan leggen en zo foto's kan maken vanuit de auto.