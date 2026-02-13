Magmod start kickstarter voor MagStand lampstatief

Meer: Productaankondiging
Magmod start kickstarter voor MagStand lampstatiefvrijdag 13 februari 2026, 10:01 door Elja Trum | 49x gelezen | 0 reacties
MagMod, bekend van de magnetische lichtvormers voor op je opzetflitser, heeft een nieuw product aangekondigd: de MagStand. Dit nieuwe lampstatief lanceert het bedrijf op Kickstarter. De eerste indruk is in elk geval goed.
Momenteel heeft het project ruim 333.000 euro opgehaald van het doel van 63.220 euro. De MagStand gaat dus geproduceerd worden. Let wel op; veel Kickstarter projecten falen en dan ben je je geld kwijt. Pluspunt is in dit geval dat MagMod zelf al jaren bestaat.
Er komen twee maten beschikbaar; een statief van 274 centimeter hoog en eentje van 365 centimeter. De 9 foot (274 centimeter) versie is via de Kickstarter al niet meer los verkrijgbaar. De 11 foot (365 centimeter) versie kost zo'n 135 euro.
Een setje van beide lengtes kost in deze Kickstarter zo'n 245 euro. De prijs in de winkels gaat waarschijnlijk hoger uitvallen, maar aangezien de verzendkosten in de Kickstarter maar liefst 60 euro zijn kun je alsnog goedkoper uit zijn door te wachten totdat ie hier in de winkels ligt.
MagMod heeft de statieven al bij bekende Youtube fotografen geleverd. Dat zijn uiteraard allemaal (over)enthousiaste verhalen, maar het kan slim zijn de echte reviews af te wachten.
Leveringen starten in de zomer dit jaar, dus je moet nog even geduld hebben.
