Olympus OM-1 micro four-thirds camera aangekondigd

Om Digitale Solutions heeft deze week de OM-1 aangekondigd; een 20,4 megapixel systeemcamera met een 20 megapixel sensor. De camera kan tot 120 foto's per seconde maken.





Specificaties Olympus OM-1

- 20,4 megapixel micro four-thirds CMOS sensor- 10 foto's per seconde met mechanische sluiter- 120 foto's per seconde met elektronische sluiter- 4K video @ 60 fps, Full HD tot 250 fps- 5-assige beeldstabilisatie op de sensor- High-Res shot modus tot 50 megapixels uit de hand- High-Res shot modus tot 80 megapixels vanaf statief- 1.053 crosstype fase-detectie scherpstelpunten- AI autofocus modus voor mensen, vogels, honden, katten en voertuigen- Weersbestendige body- 2x SD(XC) kaartsloten- 3 inch display (1,62 miljoen beeldpunten)- Gewicht: 511 gramDe extreem hoge snelheid van 120 foto's per seconde is enigszins beperkt. Alleen bij de eerste foto wordt scherpstelling en belichting bepaalt in deze modus. Vervolgens worden alle volgende foto's met deze instellingen genomen.Beperk (om het maar even een beperking te noemen) je het aantal foto's per seconde tot 50, dan kun je wel gebruik blijven maken van automatische belichting en scherpstelling tussen de opnames.