Compositie tip: Laat objecten elkaar niet overlappen

Meer: Compositie
Compositie tip: Laat objecten elkaar niet overlappendonderdag 14 augustus 2025, 14:07 door Elja Trum | 76x gelezen | 0 reacties
Let goed op de elementen die in je achtergrond te zien zijn. Je wilt voorkomen dat bepaalde elementen op de verkeerde plek met je onderwerp overlappen.
Denk bijvoorbeeld aan een boom of paal die precies achter je model staat. De boom lijkt daardoor dan uit het hoofd van je model te groeien. Dat ziet er vreemd uit.
Door iets te verplaatsen (naar links, rechts of juist in de hoogte), kun je vaak voorkomen dat elementen in je achtergrond je onderwerp op de verkeerde plek overlappen. Vaak is een paar centimeter al voldoende om je compositie te verbeteren.
101 Tips voor Creatieve Composities
Wil je meer weten over hoe je de perfecte compositie kunt krijgen in je foto's? Lees er alles over in ons boek de Compositiebijbel.
Bestel de Compositiebijbel
Over de auteur
Elja Trum is oprichter van Photofacts en online fotografiecursussite Photofacts Academy. Hij schrijft sinds 2006 over fotografie. Elja is ook auteur van boeken over compositie, zwart-witfotografie, flitsfotografie en portretfotografie.
0 reacties
Deel als eerste jouw mening over dit onderwerp!
Deel jouw mening
Ook interessant
-
Nu ook Live Workshops bij Photofacts Academy
door Elja Trum
-
Wees creatief met het fotograferen van je onderwerp
door Nando Harmsen
-
Compositie tip: Compositie voor haast
door Elja Trum
-
Nadeel van ultragroothoek voor een landschap
door Nando Harmsen
-
Compositie tip: Gebruik symmentrie
door Elja Trum
Ontvang wekelijks fotografietips in je inbox
43.395 fotografie enthousiastelingen ontvangen de tips al!
Meer over de wekelijkse mail. Of blijf op de hoogte via
Elja Trum
Photofacts; alles wat met fotografie te maken heeft!Wil je graag mooiere foto's maken en op de hoogte blijven van ontwikkelingen binnen de fotografie? Photofacts plaatst leerzame artikelen die gerelateerd zijn aan fotografie. Variërend van product-aankondiging tot praktische fotografietips of de bespreking van een website. Photofacts bericht dagelijks over fotografie en is een uit de hand gelopen hobby project van Elja Trum. De artikelen worden geschreven door een team van vrijwillige bloggers. Mocht je het leuk vinden om een of meerdere artikelen te schrijven op Photofacts, neem dan contact op.Meer over Photofacts
Gratis eBook: Fotograferen van Kinderen
Mis dit niet: Tips voor adembenemende familiekiekjes!
Ontdek 25 praktische tips waardoor je prachtige foto's van je (klein)kinderen kunt maken. Je krijgt van mij ook wekelijks nieuwe fotografietips per mail.