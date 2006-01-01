Photofacts Academy

Compositie tip: Laat objecten elkaar niet overlappen

donderdag 14 augustus 2025, 14:07 door | 76x gelezen | 0 reacties

Let goed op de elementen die in je achtergrond te zien zijn. Je wilt voorkomen dat bepaalde elementen op de verkeerde plek met je onderwerp overlappen.

Drankje bar lina

Lina - f/2, 1/80s, 1000 ISO @ 50mm

Denk bijvoorbeeld aan een boom of paal die precies achter je model staat. De boom lijkt daardoor dan uit het hoofd van je model te groeien. Dat ziet er vreemd uit.

Door iets te verplaatsen (naar links, rechts of juist in de hoogte), kun je vaak voorkomen dat elementen in je achtergrond je onderwerp op de verkeerde plek overlappen. Vaak is een paar centimeter al voldoende om je compositie te verbeteren.


Elja Trum

Over de auteur

Elja Trum is oprichter van Photofacts en online fotografiecursussite Photofacts Academy. Hij schrijft sinds 2006 over fotografie. Elja is ook auteur van boeken over compositie, zwart-witfotografie, flitsfotografie en portretfotografie.

