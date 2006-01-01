Meer: Workshop en opleiding
Geschiedenis van de Fotografie (1950 - 2000)dinsdag 12 augustus 2025, 09:27 door Elja Trum | 126x gelezen | 0 reacties
De geschiedenis geeft voorbeelden om te gebruiken in het heden. Het is dus interessant om je in de geschiedenis te verdiepen. Bij Photofacts Academy hebben we inmiddels complete cursussen waarbij fotograaf Tom Meerman in de geschiedenis duikt.
Ontdek wat er al is gedaan en waar jij je eigen draai aan kan geven. De nieuwste aanvulling (1950 tot 2000) is eind vorige maand op Photofacts Academy verschenen en ook weer absoluut de moeite van het bekijken waard.
» Geschiedenis van de Fotografie (tot 1900)
» Geschiedenis van de Fotografie (1900 - 1950)
» Geschiedenis van de Fotografie (1950 - 2000)
Toby schrijft over de cursus:
'Weer ontzettend genoten van de presentaties van Tom Meerman. Inhoudelijk leuk, interessant en leerzaam. Het werkt voor mij inspirerend. Zeker ook door de manier waarop Tom Meerman de lessen brengt. Na de vorige twee delen, ook deze een aanrader.'
Natuurlijk heb je als lid bij Photofacts Academy ook direct toegang tot deze gloednieuwe cursus. Nog geen lid? Meld je nu aan. Je kunt de cursus ook los aanschaffen. Deze week betaal je hier slechts 39 euro voor.
Wil jij ook gave foto's maken?Probeer twee weken gratis onze online cursussen over fotografie. Je krijgt direct toegang tot meer dan 100 cursussen. Na twee weken vervalt je proeflidmaatschap automatisch. Je zit dus nergens aan vast.
14 dagen gratis fotografiecursussen kijken
Over de auteur
Elja Trum is oprichter van Photofacts en online fotografiecursussite Photofacts Academy. Hij schrijft sinds 2006 over fotografie. Elja is ook auteur van boeken over compositie, zwart-witfotografie, flitsfotografie en portretfotografie.
0 reacties
Deel als eerste jouw mening over dit onderwerp!
Deel jouw mening
Ook interessant
-
-
Kleurenfoto's gevonden uit 1900 door de TU Delft
door Elja Trum
-
Cursus: De Complexiteit van het Fotograferen
door Elja Trum
-
Video: Fotografie als beroep in 1946
door Elja Trum
-
Compositie tips uit 1949
door Elja Trum
Ontvang wekelijks fotografietips in je inbox
43.408 fotografie enthousiastelingen ontvangen de tips al!
Meer over de wekelijkse mail. Of blijf op de hoogte via
Elja Trum
Photofacts; alles wat met fotografie te maken heeft!Wil je graag mooiere foto's maken en op de hoogte blijven van ontwikkelingen binnen de fotografie? Photofacts plaatst leerzame artikelen die gerelateerd zijn aan fotografie. Variërend van product-aankondiging tot praktische fotografietips of de bespreking van een website. Photofacts bericht dagelijks over fotografie en is een uit de hand gelopen hobby project van Elja Trum. De artikelen worden geschreven door een team van vrijwillige bloggers. Mocht je het leuk vinden om een of meerdere artikelen te schrijven op Photofacts, neem dan contact op.Meer over Photofacts
Gratis eBook: Fotograferen van Kinderen
Mis dit niet: Tips voor adembenemende familiekiekjes!
Ontdek 25 praktische tips waardoor je prachtige foto's van je (klein)kinderen kunt maken. Je krijgt van mij ook wekelijks nieuwe fotografietips per mail.