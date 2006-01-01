Photofacts Academy

Elja Trum

Geschiedenis van de Fotografie (1950 - 2000)

dinsdag 12 augustus 2025, 09:27

De geschiedenis geeft voorbeelden om te gebruiken in het heden. Het is dus interessant om je in de geschiedenis te verdiepen. Bij Photofacts Academy hebben we inmiddels complete cursussen waarbij fotograaf Tom Meerman in de geschiedenis duikt.

Ontdek wat er al is gedaan en waar jij je eigen draai aan kan geven. De nieuwste aanvulling (1950 tot 2000) is eind vorige maand op Photofacts Academy verschenen en ook weer absoluut de moeite van het bekijken waard.

» Geschiedenis van de Fotografie (tot 1900)
» Geschiedenis van de Fotografie (1900 - 1950)
» Geschiedenis van de Fotografie (1950 - 2000)


Toby schrijft over de cursus:
'Weer ontzettend genoten van de presentaties van Tom Meerman. Inhoudelijk leuk, interessant en leerzaam. Het werkt voor mij inspirerend. Zeker ook door de manier waarop Tom Meerman de lessen brengt. Na de vorige twee delen, ook deze een aanrader.'

Natuurlijk heb je als lid bij Photofacts Academy ook direct toegang tot deze gloednieuwe cursus. Nog geen lid? Meld je nu aan. Je kunt de cursus ook los aanschaffen. Deze week betaal je hier slechts 39 euro voor.

Elja Trum

Over de auteur

Elja Trum is oprichter van Photofacts en online fotografiecursussite Photofacts Academy. Hij schrijft sinds 2006 over fotografie. Elja is ook auteur van boeken over compositie, zwart-witfotografie, flitsfotografie en portretfotografie.

