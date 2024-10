Polaroid Hi-Print 4x6 printer aangekondigd

Vaak is een afdruk toch leuker dan je foto alleen digitaal te hebben. Met een printer als deze maak je snel een afdruk van je foto's.



De Polaroid Hi-Print 4x6 maakt gebruik van Dye Diffusion Thermal Transfer (D2T2) technologie. Deze technologie werkt met een printkop die warmte toepast op een lint met vaste kleurstoffen. De kleurstof verspreidt zich vervolgens over het printmedium, waarbij vloeiende kleurovergangen ontstaan.



Het proces herhaalt zich voor elke kleurlaag. Na het aanbrengen van de kleuren wordt een beschermlaag aangebracht. Deze laag moet je print bestand maken tegen krassen, UV-licht en water.





Prijzen en beschikbaarheid

Wil jij ook gave foto's maken?

De Polaroid Hi-Print 4x6 fotoprinter is binnenkort los leverbaar bij de Polaroid verkooppunten voor 159,99 euro. Er is ook een Polaroid Hi-Print 4x6 Everything Box voor 189,99 euro. Deze box bevat de printer en paper cartridge voor 80 prints.De printer gebruikt uitsluitend de Polaroid Hi Print 4x6 Paper Cartridge. Elke cartridge bevat 80 prints en kost 39,99 euro. Elke afdruk kost je 50 cent dus.Probeer twee weken gratis onze online cursussen over fotografie. Je krijgt direct toegang tot meer dan 100 cursussen. Na twee weken vervalt je proeflidmaatschap automatisch. Je zit dus nergens aan vast.