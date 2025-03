Polaroid lanceert de Now Generation 3 direct-klaar camera's

Naast een verbeterde lichtmeting is ook de afstandssensor verbeterd en krijgt deze serie een upgrade van het zogenaamde dubbel-lens autofocus systeem. Dit komt neer op een 04-1,3 meter zone en een 1 meter tot oneindig zone.



De camera's hebben een aansluiting voor een statief en je kan filters gebruiken. Een zelfontspanner en de mogelijkheid van dubbele foto's is beschikbaar. De camera weegt net geen halve kilogram.



De Polaroid Now+ Generation 3 krijgt een draadloze verbinding met een Polaroid app.



De Now Generation 3 is verkrijgbaar voor 129 euro in een selectie van zes verschillende kleuren. De direct-klaar filmpjes kosten ongeveer 17 euro. Hiervoor krijg je acht foto's ter beschikking.



Wil jij ook gave foto's maken?

Probeer twee weken gratis onze online cursussen over fotografie. Je krijgt direct toegang tot meer dan 100 cursussen. Na twee weken vervalt je proeflidmaatschap automatisch. Je zit dus nergens aan vast.