Canon introduceert de imagePROGRAF PRO-1100

Behalve een nieuwe printer heeft Canon ook speciale pigmentinkt LUCIA PRO II ontwikkeld. Hiermee wordt een breder kleurspectrum bereikbaar voor betere nuances en details in de print. Het geeft tevens een betere krasbestendigheid.



Canon garandeert een lichtbestendigheid van 200 jaar. Dit is perfect voor archiverings- en documentatiedoeleinden.



De imagePROGRAF PRO-1100 gebruikt een pigmentsysteem van maar liefst 12 verschillende kleuren, waarbij zwart en blauwtinten vloeiendere kleurgradaties krijgen.



De imagePROGRAF PRO-1100 is vanaf oktober verkrijgbaar. Een prijs voor deze professionele printer is niet vermeld bij de aankondiging.



