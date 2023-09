Polaroid kondigt de I-2 aan, een geavanceerde instant camera

De camera maakt gebruik van een LiDAR afstandssensor voor de autofocus. Er is een ingebouwde flitser die huidvriendelijke resultaten oplevert, en er is een externe flitsaansluiting. De camera heeft een statiefaansluiting en schroefdraad voor 49mm filters.



De Polaroid I-2 accepteert de i-Type Polaroid film, de 600 film en de SX-70 film. Een interne lithium ION batterij, die via USB-C wordt opgeladen, is goed voor 15 films.



Deze nieuwe Polaroid I-2 krijgt een adviesprijs van 699,99 euro.



