Review: Canon RF 15-35mm f/2.8 L IS USM

Veelzijdig: lichtgevoelig, stabilisatie, schroeffilters

Stevig, geen speling, soepel

Tot de komst van dit objectief moest je altijd kiezen tussen een f/2.8 versie zonder beeldstabilisatie of een f/4 versie mt. Dat is nu dus niet meer nodig. Daarnaast heb je ook de mogelijkheid om gewone schroeffilters op dit objectief te gebruiken. Daarmee is deze 15-35 mm een zeer veelzijdige groothoekzoom.Zeker voor landschapsfotografen maakt dit het mogelijk om te werken met bijvoorbeeld polarisatie- of halfdoorlaat-grijsfilters. Ook videografen zullen deze optie waarderen omdat het nu gemakkelijker is om met ND-filters te werken.Ook dit Canon RF 15-35mm objectief is weer stevig gebouwd. Canon heeft veel ervaring met het bouwen van objectieven en dat voel je meteen als je de 15-35 mm oppakt. Er zit helemaal geen speling in en alles draait prachtig soepel. Dit is een vertrouwd gevoel voor mij als Canon-gebruiker.Het objectief is niet echt klein en zelfs 50 gram zwaarder dan de versie voor de Canon EOS spiegelreflexcamera's. In vergelijking met bijna alle supergroothoekzooms voor spiegelreflexcamera's met een brandpuntsafstand korter dan 16 mm is de Canon RF 15-35 mm f/2.8 L IS USM lichter. Het EF 8-15mm supergroothoek objectief van Canon vormt de enige uitzondering.