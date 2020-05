Review: Cursus Luminar 4

Voor wie is de cursus interessant?

Benieuwd naar de cursus?

Mensen die niet veel tijd kwijt willen zijn met fotobewerking zullen ongetwijfeld heel goed af zijn met de krachtige AI-tools van Luminar. Luminar heeft wel een eigen catalogusfunctie maar die is gewoon niet zo uitgebreid als die van Lightroom.Het bewerken gaat echter sneller en gestroomlijnder dan met Lightroom. Qua prijs is het een koopje voor 89 euro en er zijn geen abonnementskosten, zoals bij Lightroom en Photoshop.Luminar is vrij intuÔtief, maar toch leer je een hoop extra kneepjes in deze cursus. Nando gaat behoorlijk de diepte in en besteedt aan ieder knopje en schuifje aandacht. Hij laat de ongekende mogelijkheden zien met dit programma waarbij hij mooie reisfoto's gebruikt. Ik ben zelf fan van de applicatie, dus ik ben erg enthousiast over de cursus!Vanwege de lancering is deze cursus de komende paar dagen los te koop voor slechts 19 euro. De normale prijs is 39 euro.Uiteraard kun je hem ook bekijken door lid te worden van Photofacts Academy. Je krijgt dan, behalve deze cursus, ook toegang tot nog meer dan 60 verschillende cursussen over fotografie en nabewerking.