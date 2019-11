Review: Luminar 4 Golden Master versie

Library

Snelheid en prestaties

Is Luminar beter dan Lightroom?

Er zijn problemen gemeld dat Luminar 3 traag was, met name die op een Windows-computer. Persoonlijk heb ik nog nooit dergelijke problemen ervaren en Windows-gebruikers met wie ik sprak, hadden geen problemen met de snelheid van de software.De grote factor hier was natuurlijk de bouw van elke machine die wordt gebruikt om Luminar te draaien. Als de computer niet over de benodigde hardware beschikt, gaat het langzaam. Met dat in gedachten heeft Skylum echter gewerkt aan een evenwicht tussen zowel de Windows- als de Mac-versie van Luminar 4.Zowel Mac- als Windows-gebruikers zouden nu dezelfde functies moeten zien, en er zijn snelheid- en prestatieverbeteringen ingebouwd in Luminar 4.In mijn persoonlijke ervaring met Luminar 4 zijn de gedane aanpassingen snel en eenvoudig. Er lijkt geen vertraging te zijn bij het toepassen van de kleine aanpassingen en minimale vertraging bij het toepassen van de grotere AI-tools.Ik vind deze vergelijking nog steeds moeilijk te trekken. Skylum is altijd heel duidelijk geweest dat ze niet hun eigen versie van Adobe's Lightroom willen maken, maar in plaats daarvan een eigen positie in de branche willen veroveren.Lightroom is misschien wel de betere keuze voor het organiseren van enorme bibliotheken met foto's. Als je alleen op zoek bent naar workflowbeheer, dan blijf je waarschijnlijk bij Lightroom. Als je het bewerken echter sneller en gestroomlijnder wilt maken, dan is Luminar 4 waarschijnlijk wel iets voor je.Houd er echter rekening mee dat Luminar een eigen catalogusfunctie heeft. En die is gewoon niet zo uitgebreid als die van Lightroom. Overweeg dus de afweging voor de betere bewerkingstools. Bovendien rolt Skylum veel updates uit en werken ze de catalogusfunctie bij om het allemaal nog beter te maken.