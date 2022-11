Review: Photofacts Academy Cursus Naaktfotografie

Naaktfotografie is een populair en tijdloos genre in de fotografie. Populair, maar ook moeilijk. Want de grens tussen plat/onelegant en stijlvol is heel dun.



Met de cursus Naaktfotografie op Photofacts Academy krijg je een reeks nuttige tips en handreikingen van professioneel fotograaf Danyel Weideman.



Danyel Weideman is vormgever en fotograaf. Hij maakt veel portretten, maar legt zich de laatste jaren veel meer toe op glamour- en naaktfotografie. In de cursus Naaktfotografie van Photofacts Academy neemt hij je mee door het hele proces van het genre.



De cursus omvat 23 video's, over uiteenlopende aspecten. En het gaat dan nadrukkelijk niet alleen maar om de shoot en de techniek zelf, maar juist het hele traject dat er aan vooraf gaat. Hoe je een model vindt en een locatie bijvoorbeeld.





Focus op het gehele proces

Sterker nog, de techniek van de camera is relatief ondergeschikt in deze cursus. Danyel gaat er, terecht, vanuit dat je die basis beheerst als je deze (gevorderde) cursus bekijkt.Dat kan ook eigenlijk niet anders, want zoals Danyel ook vertelt in een van de eerste video's, is het belangrijk om vóór je met naaktfotografie start eerst ervaring op te doen met het werken met modellen.Portretten, fashion of andere 'geklede' shoots geven je meer gevoel in het werken met mensen. Zowel op het technische vlak als in de communicatie. Feeling krijgen met het werken met modellen dus. Wat mij betreft een heel belangrijke tip.