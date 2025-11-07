Review: Platypod Delta en Extreme

De spigot geeft de mogelijkheid tot het plaatsen van lampen. Voeg je er een softbox aan toe, zorg dan goed voor de balans. En let op die scherpe punten...

Pluspunten

Lichtgewicht en plat profiel



Makkelijk mee te nemen



Ideaal voor laag bij de grond



Ook met balhoofd erbij makkelijk mee te nemen



Veel aansluitmogelijkheden en aanhaakpunten



Pootjes geïntegreerd en niet los (maar wel los te schroeven)



Pootjes Extreme kunnen in meerdere posities geplaatst worden



Spanband vergroot de inzetmogelijkheden



Verzonken schroefgaten aanwezig



Rubberen dopjes voor krasgevoelige oppervlaktes



Kan ideaal zijn voor plaatsen van COB-lampen of mini LED-panelen



Minpunten

Beperkt of niet inzetbaar voor oneffen of zachte ondergrond



Spikes zijn heel scherp (krassen, verwondingen)



Balhoofd bedienen is lastig door gebrek aan ruimte



Camera en objectief moeten exact boven centrum van zwaartekracht zijn



Positie van de 1/4"-20 aansluitingen bij de Extreme



De Extreme past nét niet in de bijgeleverde etui



De Delta is alleen geschikt voor lichte, kleine camera's en smartphones



Schroeven kunnen losraken bij het dragen aan een tas



Positioneren rubberen dopjes komt heel nauw voor krasgevoelige oppervlaktes



Zonder L-bracket kan bij vastzetten aan verticaal object alleen portrait stand gefotografeerd worden.



Goed en veilig opzetten kost veel meer tijd en moeite dan een echt statief



Prijs van de Extreme wordt hoog met de accessoires en het balhoofd.



Is de Platypod iets voor jou?

De Platypod heeft schroefgaten voor schroeven zodat de Platypod echt vast zit. Dat is een meer permanente oplossing. Een lijmtang kan ook extra stabiliteit bieden. Je moet dan wel schroeven, een schroevendraaier, of een lijmtang ter beschikking hebben.De Platypod biedt in theorie ongekend veel mogelijkheden voor het plaatsen van een camera of lamp. In de praktijk komt het plaatsen van de Platypod heel kritisch. Hiermee is het meer nichë dan een all-round hulpmiddel.De Platypod is geen vervanging van een statief. Het is een accessoire dat als uitbreiding op het statief gezien moet worden.Of de Platypod iets voor jou is kan je alleen zelf beantwoorden. Het is daarbij belangrijk dat je op de hoogte bent van de beperkingen van de Platypod. Gelden die beperkingen niet voor jou, dan is het een handig hulpmiddel.Kies wel de juiste uitvoering. De Delta is de kleinste, maar alleen geschikt voor camera's die niet al te groot zijn. Of voor smartphones. En je hebt er direct een flessenopener bij, mocht je daar waarde aan hechten.