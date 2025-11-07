Review: Platypod Delta en Extreme

Meer: Reviews
Review: Platypod Delta en Extremevrijdag 7 november 2025, 14:07 door Nando Harmsen | 96x gelezen | 0 reacties
De Platypod een handig hulpmiddel voor je camera als een statief niet toegestaan of mogelijk is. Ze komen in twee formaten en herbergen veel mogelijkheden. Hoe bevalt de Platypod en hoe bruikbaar zijn ze in de praktijk?
Platypod is een klein familiebedrijf dat in 2014 is opgericht. Het is de bedenker van een plat en makkelijk mee te nemen platform waarop de camera geplaatst wordt. Het is genoemd naar het vogelbekdier (platypus).
De nieuwste modellen bestaan uit de Platypod Delta en Extreme. De Delta is een compact exemplaar, met drie pootjes. De Extreme is groter, met vier pootjes. Ik kreeg beide exemplaren voor een review.
De Platypod is een heel interessant concept dat al een hele tijd geleden mijn interesse opwekte. Het geeft de gelegenheid om de camera op een hele lage positie te plaatsen, met een eenvoudige metalen plaat als basis.
Het voordeel van de Platypod is, dat het eenvoudig meegenomen kan worden. Het is een plat voorwerp, wat makkelijk in elke tas pas. Zo heb je altijd iets ter beschikking om je camera op te plaatsen wanneer je geen statief ter beschikking hebt.
Uiterlijk
Zowel de Extreme als de Delta zijn mooi uitgevoerd. Ze zijn op verschillende vlakken verbeterd ten opzichte van hun voorgangers. Op de platen zijn icoontjes die aangeven welke gaten waarvoor bestemd zijn.
De Extreme uitvoering meet 19,7 x 13 centimeter met een dikte van 14 millimeter. Het gewicht is slechts 272 gram. Er zijn vier stelschroeven die als poten dienen. Je krijgt er een neopreen etui bij, die helaas net te klein is.
De Delta uitvoering is het kleine broertje. De naam dank hij aan de vorm, het is een driehoek met aan elke 'hoek' een stelschroef als pootje. De afmetingen zijn 14,7 x 9,9 centimeter. De dikte is slechts 6 millimeter met een gewicht van 119 gram.
Elke uitvoering heeft een 3/8-16 inch schroef waar een balhoofd op geschroefd kan worden. Er wordt een rond Arca-Swiss compatible plaatje bij geleverd dat tevens als verloop naar een 1/4-20 inch schroef dient.
De plaat zelf heeft ook een aantal 1/4-20 inch schroefgaten. Hier kunnen accessoires op gemonteerd worden zoals lampjes. De Platypod heeft bovendien een aantal verzonken schroefgaten. Vastschroeven op hout is dus mogelijk.
Beide modellen kunnen tot 10 kilogram dragen, wat meer dan voldoende is voor de meeste camera's/lenscombinaties.
De Platypod kan het beste gebruikt worden met een klein balhoofd. De Platyball Traveler is daarvoor ideaal. Niet te groot, en zeker niet te klein. Het biedt de gelegenheid om de camera te richten.
De pootjes
Beide modellen maken gebruik van schroeven als pootjes. Ze bestaan uit een lange schroef met een scherpe punt. Ze zijn voorzien van een rubberen schroefdop om kwetsbare oppervlaktes te beschermen. Deze dop kan er helemaal afgeschroefd worden.
De Delta heeft drie pootjes die in positie geroteerd kunnen worden. Er is één stand mogelijk, maar de pootjes kunnen desgewenst ook helemaal uitgedraaid worden. Je kan deze dan in een van de 1/4"-20 schroefgaten draaien.
De Extreme heeft vier pootjes. Deze kunnen in vijf posities vastgeklikt worden. Aan een zijde heb je een zwart dopje, de andere zijde heeft de punt met het rubberen schroefdopje.
Wanneer gebruik je de Platypod?
Het idee achter de Platypod is de vervanging voor een statief wanneer dit niet gebruikt mag worden, of als je zonder statief op pad wilt gaan. De Platypod moet op een heel divers aantal plekken eenvoudig opgezet kunnen worden.
Doordat ze heel plat zijn passen ze altijd wel ergens in de fototas. Of, in het geval van de Delta, in de broekzak. Met de bijgeleverde karabijnhaak kan je ze ook aan de buitenzijde van de tas hangen, of aan de broekriem.
Zet de Platypod op elk gewenst oppervlak, zowel schuin als recht. De rubberen dopjes of spikes geven de nodige houvast. Bij de Extreme heb je de mogelijkheid om de pootjes op de meest optimale manier te positioneren.
Met de spanband kunnen beide Platypods aan verticale pilaren vastgemaakt worden. Of op een smalle reling, zodat je niet bang hoeft te zijn dat je apparatuur eraf valt.
Er is een kanttekening, die ook vrij duidelijk op de website genoemd wordt. Wegens het geringe profiel is het belangrijk dat je een camera goed balanceert. Zeker bij zwaardere of grotere camera/objectief-combinaties.
Gebruik in de praktijk
Door de korte pootjes kan de Platypod uitsluitend in een lage positie gebruikt worden. Je bent afhankelijk van een bankje, steen, of iets anders om een hoger standpunt te gebruiken. Dit moet dan wel beschikbaar zijn.
Het fotograferen van paddenstoelen op de bosgrond leek een perfecte testcase. Helaas bleek al snel dat de Platpod hiervoor niet geschikt is. De bosgrond vormt geen vlak of stabiele ondergrond waardoor de Platypod simpelweg onbruikbaar was.
Behalve de instabiele ondergrond was het nagenoeg onmogelijk om de camera te positioneren. Door de geringe ruimte tussen camera en Platypod was het erg lastig om het balhoofd te bedienen.
Het tweede doel waarvoor ik de Platypod wilde gebruiken was met een schommelkop. Het leek ideaal om op deze manier laag bij de grond te blijven, of vanaf de vensterbank in een schuilhut te fotograferen.
Bij een goed ingestelde schommelkop blijft het gewicht in het centrum. Hierdoor zou zelfs met hele grote objectieven het niet erg instabiel zijn. De Delta is er te klein voor, maar de Extreme in principe niet.
Hoewel de Extreme ideaal lijkt voor dit doel, steken de pootjes te ver boven het platform uit. Hierdoor is er geen volledige vrijheid in roteren van de schommelkop. Dit is verre van ideaal. Het is ook opletten, want het zwaartepunt komt hoog te liggen.
Waarin de Platypod wel goed kan werken is een eenvoudig oppervlak dat bovendien hard of stevig is. Een bank, een steen, of gewoon op de harde grond. De pootjes geven een paar centimeter ruimte om kleine oneffenheden op te vangen.
Wat vooral opvalt is de tijd die nodig is om de Platypod goed en vooral ook veilig op te zetten. Het duurt lang om de pootjes en de rubberen dopjes in de gewenste positie en hoogte te draaien.
Dingen om rekening mee te houden
Er zijn een paar dingen die tijdens het gebruik opvielen en waarmee je rekening moet houden. Eén daarvan is het gebruik in combinatie met een spanband aan verticale pilaren.
Doordat het balhoofd nauwelijks ruimte heeft, kan een camera uitsluitend in portrait-stand gebruikt worden. Alleen het gebruik van een L-bracket biedt de mogelijkheid om de camera in landscape-stand te monteren.
Een belangrijker punt om rekening mee te houden zijn de scherpe punten van de pootjes. De spikes zijn zo scherp dat oppervlaktes krassen of dat er gaten geprikt worden. Met name bij gebruik op tafels en kasten is het heel erg goed opletten.
Zet je de Platypod op de auto, zorg dan ook dat de rubberen dopjes goed uitgedraaid zijn zodat de punten de lak niet beschadigen. Wees daar heel secuur in.
De scherpe punten van de pootjes herbergen een veel belangrijker gevaar. Het is heel eenvoudig om jezelf te bezeren. Dat kan tot bloedens toe, heb ik ervaren. Het gebeurt sneller dan je denkt.
Hoewel de rubberen dopjes enige bescherming bieden, moeten ze ingedraaid worden bij het inklappen van de pootjes. Stop je de Platypod in je broekzak of jaszak, dan bestaat het risico dat er een winkelhaak in je kleding komt.
De rubberen dopjes zijn heel stug en schroeven er niet erg makkelijk op. Dat is een geluk geweest. het voorkwam dat de pootjes helemaal los kwamen tijdens het vervoer aan de buitenzijde van de fototas.
Heb je de dopjes er niet op, en vervoer je de Platypod aan de karabijnhaak aan de buitenzijde van de fototas? Controleer dan regelmatig de pootjes die naar beneden los schroeven. Verlies je er een, dan kan je gelukkig een setje los kopen.
De Platypod is erg dun van profiel. Het past eenvoudig in de tas en neemt nauwelijks ruimte in. Echter, hou er rekening mee dat er een balhoofd nodig is. Dat moet ook mee. Het is niet zozeer een nadeel, dan wel iets waar je rekening mee moet houden.
Vergeet je het balhoofd, en heb je geen verloop bij van 3/8"-16 naar 1/4"-20, dan kan je de camera er niet op monteren.
Met al deze dingen is gewoon rekening mee te houden. Het is alleen belangrijk dat je bewust bent van deze punten. Het komt erop neer dat je doordacht met de Platypod om moet gaan.
Conclusie
Na enkele weken gebruik heb ik ontdekt dat de Platypod in sommige situaties handig kan zijn. Het biedt de mogelijkheid om op een groot aantal verschillende plekken de camera op te stellen.
De spikes aan de pootjes leverde wel veel ergernis op, en zorgen. Het risico op schade aan meubilair en kleding is groot. Maar het levert ook wondjes op als je niet uitkijkt. Maar daar valt mee te werken, mits je heel alert en voorzichtig blijft.
Het opzetten van de Platypod is veel tijdrovender dan ik verwachtte. De pootjes stellen moet één voor een, waarbij je goed rekening moet houden met de ondergrond. Het positioneren van de camera komt heel nauw omdat de balans goed moet zijn.
Gebruik je de spanband, dan kost dat ook de nodige tijd. Een boomstam is al snel te dik, een leuning te dun. Het vergt aandacht en handigheid om het goed te doen. Hoe groter en zwaarder je camera, hoe belangrijker balans en het zekeren met de spanband is.
Daarmee kom ik op de mogelijkheid tot het monteren van extra accessoires op de 1/4"-20 aansluitingen. Op de Extreme kunnen rotatiebusjes voor de pootjes in de weg zitten. De andere punten zitten voornamelijk in het centrum van de plaat.
Platypod biedt ook een spigot voor het plaatsen van lampen. Dit maakt het eenvoudig om een lamp ergens te plaatsen. Hou er rekening mee dat een softbox de balans teniet kan doen. Een goede positionering is essentieel.
De Platypod heeft schroefgaten voor schroeven zodat de Platypod echt vast zit. Dat is een meer permanente oplossing. Een lijmtang kan ook extra stabiliteit bieden. Je moet dan wel schroeven, een schroevendraaier, of een lijmtang ter beschikking hebben.
De Platypod biedt in theorie ongekend veel mogelijkheden voor het plaatsen van een camera of lamp. In de praktijk komt het plaatsen van de Platypod heel kritisch. Hiermee is het meer nichë dan een all-round hulpmiddel.
De Platypod is geen vervanging van een statief. Het is een accessoire dat als uitbreiding op het statief gezien moet worden.
Pluspunten
- Lichtgewicht en plat profiel
- Makkelijk mee te nemen
- Ideaal voor laag bij de grond
- Ook met balhoofd erbij makkelijk mee te nemen
- Veel aansluitmogelijkheden en aanhaakpunten
- Pootjes geïntegreerd en niet los (maar wel los te schroeven)
- Pootjes Extreme kunnen in meerdere posities geplaatst worden
- Spanband vergroot de inzetmogelijkheden
- Verzonken schroefgaten aanwezig
- Rubberen dopjes voor krasgevoelige oppervlaktes
- Kan ideaal zijn voor plaatsen van COB-lampen of mini LED-panelen
Minpunten
- Beperkt of niet inzetbaar voor oneffen of zachte ondergrond
- Spikes zijn heel scherp (krassen, verwondingen)
- Balhoofd bedienen is lastig door gebrek aan ruimte
- Camera en objectief moeten exact boven centrum van zwaartekracht zijn
- Positie van de 1/4"-20 aansluitingen bij de Extreme
- De Extreme past nét niet in de bijgeleverde etui
- De Delta is alleen geschikt voor lichte, kleine camera's en smartphones
- Schroeven kunnen losraken bij het dragen aan een tas
- Positioneren rubberen dopjes komt heel nauw voor krasgevoelige oppervlaktes
- Zonder L-bracket kan bij vastzetten aan verticaal object alleen portrait stand gefotografeerd worden.
- Goed en veilig opzetten kost veel meer tijd en moeite dan een echt statief
- Prijs van de Extreme wordt hoog met de accessoires en het balhoofd.
Is de Platypod iets voor jou?
Of de Platypod iets voor jou is kan je alleen zelf beantwoorden. Het is daarbij belangrijk dat je op de hoogte bent van de beperkingen van de Platypod. Gelden die beperkingen niet voor jou, dan is het een handig hulpmiddel.
Kies wel de juiste uitvoering. De Delta is de kleinste, maar alleen geschikt voor camera's die niet al te groot zijn. Of voor smartphones. En je hebt er direct een flessenopener bij, mocht je daar waarde aan hechten.
De Extreme is wat breder inzetbaar en kan wat grotere camera's dragen. Het geeft iets meer stabiliteit zodat je wellicht een klein lampje of andere accessoire kan monteren. Bedenk dat je bij beide modellen wel een klein balhoofd nodig hebt.
Voor mij is de Platypod geen geschikt platform gebleken. Daar waar ik het voor zou inzetten is het niet bruikbaar. Het opzetten vind ik ook te tijdrovend terwijl het tegelijkertijd teveel beperkingen oplevert.
Dat betekent niet dat de Platypod een slecht product is. Het is mooi en zorgvuldig vormgegeven en ademt kwaliteit uit. Het is aan jou om te beoordelen of het geschikt is voor jouw fotografie.
De Platypod Delta is verkrijgbaar voor 90 euro, inclusief spanband. De Extreme heb je in bezit voor 169 euro. Wil je bij de Extreme de spanband en enkele accessoires, kost dat een extra 44 euro. De Platypod Traveler balhoofd kost 51 euro.
De Platypod en een groot aantal accessoires zijn verkrijgbaar via Studio Frank Doorhof.
Over de auteur
Nando Harmsen fotografeert al meer dan 40 jaar. Zijn specialisme ligt bij bruidsreportages en landschapsfotografie. Daarnaast geeft Nando lezingen, workshops, masterclasses, fotoreizen, en maakt regelmatig reviews van nieuwe en leuke apparatuur.
