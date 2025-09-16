Photofacts Academy

Photofacts Academy; 100+ Fotografie Cursussen
Fotograferen wordt makkelijker en leuker

Boek

De Fotobijbels; Boeken over Fotografie
101 Praktische fotografietips voor betere foto's

home

Meer: Productaankondiging

Elja Trum

Platypod nu in Nederland verkrijgbaar

dinsdag 16 september 2025, 16:32 door | 70x gelezen | 0 reacties

Platypod maakt platte metalen statiefvoetjes waar je een balhoofd, camera, flitser of accessoire op monteert. In plaats van drie poten heb je dus een stevige plaat met (verstelbare) voetjes. Nu ook eenvoudig verkrijgbaar in Nederland.

Met een Platypod kun je superlaag bij de grond werken, of hem juist stabiel plaatsen op plekken waar een normaal statief onhandig is. Denk aan een vensterbank, traptrede, steen, tegen een boom of de vloer.


Frank Doorhof heeft de Platypod naar Nederland gehaald. Hij gebruikt Platypod onder meer om flitsers en LED's laag te positioneren voor creatiever licht.

De Platypod kan een handig alternatief zijn voor een statief. Een normaal statief is vaak niet eenvoudig in het gebruik wanneer je laag bij de grond wilt werken. Daar is de Platypod juist voor gemaakt.

» Meer informatie

Wil jij ook gave foto's maken?

Probeer twee weken gratis onze online cursussen over fotografie. Je krijgt direct toegang tot meer dan 100 cursussen. Na twee weken vervalt je proeflidmaatschap automatisch. Je zit dus nergens aan vast.

14 dagen gratis fotografiecursussen kijken

Elja Trum

Over de auteur

Elja Trum is oprichter van Photofacts en online fotografiecursussite Photofacts Academy. Hij schrijft sinds 2006 over fotografie. Elja is ook auteur van boeken over compositie, zwart-witfotografie, flitsfotografie en portretfotografie.

0 reacties

    Er zijn nog geen reacties op dit artikel.
    Deel als eerste jouw mening over dit onderwerp!

Deel jouw mening

Bekijk ons reactiebeleid.

Live Fotografie Workshops

Verbeter jouw fotografie in de praktijk met een workshop van Photofacts Academy

Landschap en Compositie

Landschap en Compositie

woensdag 24 september 2025

Bedafse Bergen, Uden (NB)

nog 2 plaatsen

Bekijk workshop
Masterclass Flitsen op Locatie

Masterclass Flitsen op Locatie

woensdag 8 oktober 2025

Sint Agatha (Noord-Brabant)

nog 5 plaatsen

Bekijk workshop
Portretfotografie in de Studio

Portretfotografie in de Studio

vrijdag 10 oktober 2025

Photofacts Studio, Elst (Gld)

nog 3 plaatsen

Bekijk workshop
Bekijk alle workshops

Ook interessant

Toon alle artikelen binnen Productaankondiging
home
De Portretbijbel door Elja Trum
Creatieve Technieken met Bart Siebelink

Photofacts wordt mede mogelijk gemaakt door


Ontvang wekelijks fotografietips in je inbox

43.265 fotografie enthousiastelingen ontvangen de tips al!
Meer over de wekelijkse mail. Of blijf op de hoogte via Facebook. Aanmelding beveiligd met Google reCaptcha.

Elja Trum

Elja Trum

Photofacts; alles wat met fotografie te maken heeft!

Wil je graag mooiere foto's maken en op de hoogte blijven van ontwikkelingen binnen de fotografie? Photofacts plaatst leerzame artikelen die gerelateerd zijn aan fotografie. Variërend van product-aankondiging tot praktische fotografietips of de bespreking van een website. Photofacts bericht dagelijks over fotografie en is een uit de hand gelopen hobby project van Elja Trum. De artikelen worden geschreven door een team van vrijwillige bloggers. Mocht je het leuk vinden om een of meerdere artikelen te schrijven op Photofacts, neem dan contact op.Meer over Photofacts

Gratis eBook: Fotograferen van Kinderen

Mis dit niet: Tips voor adembenemende familiekiekjes!
Ontdek 25 praktische tips waardoor je prachtige foto's van je (klein)kinderen kunt maken. Je krijgt van mij ook wekelijks nieuwe fotografietips per mail.



Nee, ik maak al fantastische foto's van kinderen

Om Photofacts.nl goed te laten functioneren maken we gebruik van cookies. Bekijk ons cookiebeleid. akkoord