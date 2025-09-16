Platypod nu in Nederland verkrijgbaar

Meer: Productaankondiging
Platypod nu in Nederland verkrijgbaardinsdag 16 september 2025, 16:32 door Elja Trum | 70x gelezen | 0 reacties
Platypod maakt platte metalen statiefvoetjes waar je een balhoofd, camera, flitser of accessoire op monteert. In plaats van drie poten heb je dus een stevige plaat met (verstelbare) voetjes. Nu ook eenvoudig verkrijgbaar in Nederland.
Met een Platypod kun je superlaag bij de grond werken, of hem juist stabiel plaatsen op plekken waar een normaal statief onhandig is. Denk aan een vensterbank, traptrede, steen, tegen een boom of de vloer.
Frank Doorhof heeft de Platypod naar Nederland gehaald. Hij gebruikt Platypod onder meer om flitsers en LED's laag te positioneren voor creatiever licht.
De Platypod kan een handig alternatief zijn voor een statief. Een normaal statief is vaak niet eenvoudig in het gebruik wanneer je laag bij de grond wilt werken. Daar is de Platypod juist voor gemaakt.
Over de auteur
Elja Trum is oprichter van Photofacts en online fotografiecursussite Photofacts Academy. Hij schrijft sinds 2006 over fotografie. Elja is ook auteur van boeken over compositie, zwart-witfotografie, flitsfotografie en portretfotografie.
Elja Trum
