Nando Harmsen

Een statief voor je smartphone

maandag 8 december 2025, 15:15 door | 74x gelezen | 0 reacties

Een statief is onmisbaar voor veel fotografie. Het zorgt voor een stabiel platform voor je camera zodat je kan fotograferen met lange sluitertijden of in het donker. Of voor de onmisbare groepsfoto of selfie. Hoe zit het met een statief voor de smartphone?

We denken er misschien niet zoveel over, maar ook fotografie of video met de smartphone kan profijt hebben van een statief. Je gaat alleen niet een groot en zwaar statief gebruiken voor een smartphone.

Nando smartphone groot statief

Zo niet. Dit is overkill. Vind je niet?

Een statief voor de smartphone lijkt misschien onzinnig, maar dat is niet helemaal waar. Je kan bijvoorbeeld een selfie maken, maar dat ziet er meestal niet zo charmant uit. Gebruik een statief en je krijgt veel betere beelden.

Nando 2019 smartphone op selfiestick

Met een selfiestick aan de slag

Ook voor korte video's is een statief erg handig. Je hebt je handen vrij, en bovendien bewegingsvrijheid. Wissel desnoods af met het vasthouden en op statief. Je video's worden er boeiender door.

Je kent ze wel, de klemmen die je hebt om je smartphone tussen te klemmen. Ze hebben een 1/4"-20 aansluiting voor op een mini-statiefje. En dat werkt vrij goed. Je hoeft nauwelijks iets mee te nemen terwijl je toch een statief hebt.

Nando 2025 smartphone op platypod

De Platypod Delta die ik onlangs gereviewed heb. Misschien toch te groot en bewerkelijk voor een smartphone. tenzij je de Platypod al hebt, misschien.


Heeft je smartphone Magsafe of Qi2? Dan kan een houder met een magneet voldoende zijn. Dat kan een selfiestick zijn, of een ministatief. Of gecombineerd. Ik vond een leuk statiefje, dat nog wat extra mogelijkheden heeft.

Nando google search magsafe tripod

Ze zijn er in diverse uitvoeringen van diverse fabrikanten: een statief met de Magsafe/Qi2 aansluiting

Het statiefje dat ik vond was het Mosenvka BK-03 magnetisch zakstatief. Je klikt de smartphone er zo op. Klap de pootjes uit en positioneer de smartphone helemaal naar wens. Zowel verticaal als horizontaal.

Nando smartphone statief arcaswiss

Arca-Swiss compatible handgrip biedt veel voordeel. Je zet het zonder problemen op elk statief.


Het heeft nog wat extra handigheden. Het is Arca-Swiss compatible, en kan dus zo op elk statief geplaatst worden, mocht dat nodig zijn. Er zijn drie 1/4"-20 aansluitingen voor accessoires. De pootjes hebben een magneet om tegen een metalen oppervlak te klikken.

Hetwie magsafe tripod magneet

Klik het statiefje op elk metalen oppervlak. Een paal, een hekwerk, of een koelkast. Het kan allemaal.

Je zet het neer als een statiefje, gebruikt het als een handvat voor selfies of als grip voor video. Het is heel veelzijdig en met zijn geringe afmetingen en lage gewicht makkelijk mee te nemen.

Hetwie magsafe tripod handle

Video wordt veel eenvoudiger met een grip. Je hebt meer bewegingsvrijheid en betere stabiliteit.

Het is belangrijk dat een smartphone statief zonder problemen meegenomen kan worden. Het moet in de broekzak passen en de smartphone moet zonder gedoe erop gezet kunnen worden.

Bovendien heeft deze uitvoering niet alleen de Magsafe/Qi2 magneet voor de smartphone, maar ook aan andere zijde voor andere Magsafe/Qi2 accessoires. Dat is wel zo makkelijk.

Nando 2025 smartphone setup

Het veelzijdige Mosenvka statiefje, met als extra de magnetische smartphone-filterhouder van Haida.

Ik heb dit gevonden in deze Mosenkva. Ze zijn er ook van andere merken, in diverse uitvoeringen. Kijk goed naar de mogelijkheden als je op zoek gaat, en zorg dat je er een kiest die een keur aan mogelijkheden biedt.


Bekijk ook de cursus smartphone fotografie op Photofacts Academy



Wil jij meer doen met smartphone fotografie? Zoek je een manier om je smartphone foto's een niveau hoger te brengen, zodat ze meer zijn dan een simpel kiekje? Bekijk dan de cursus smartphone fotografie op Photofacts Academy.



Nando Harmsen

Over de auteur

Nando Harmsen fotografeert al meer dan 40 jaar. Zijn specialisme ligt bij bruidsreportages en landschapsfotografie. Daarnaast geeft Nando lezingen, workshops, masterclasses, fotoreizen, en maakt regelmatig reviews van nieuwe en leuke apparatuur.

Portretfotografie in de Studio

Masterclass Naaktfotografie

Landschap en Compositie

Creatieve Technieken met Bart Siebelink
Cursus Natuurfotografie in Nederland met Rob Dijkstra

Elja Trum

