Een statief voor je smartphone

Meer: Smartphonefotografie
Een statief voor je smartphonemaandag 8 december 2025, 15:15 door Nando Harmsen | 74x gelezen | 0 reacties
Een statief is onmisbaar voor veel fotografie. Het zorgt voor een stabiel platform voor je camera zodat je kan fotograferen met lange sluitertijden of in het donker. Of voor de onmisbare groepsfoto of selfie. Hoe zit het met een statief voor de smartphone?
We denken er misschien niet zoveel over, maar ook fotografie of video met de smartphone kan profijt hebben van een statief. Je gaat alleen niet een groot en zwaar statief gebruiken voor een smartphone.
Een statief voor de smartphone lijkt misschien onzinnig, maar dat is niet helemaal waar. Je kan bijvoorbeeld een selfie maken, maar dat ziet er meestal niet zo charmant uit. Gebruik een statief en je krijgt veel betere beelden.
Ook voor korte video's is een statief erg handig. Je hebt je handen vrij, en bovendien bewegingsvrijheid. Wissel desnoods af met het vasthouden en op statief. Je video's worden er boeiender door.
Je kent ze wel, de klemmen die je hebt om je smartphone tussen te klemmen. Ze hebben een 1/4"-20 aansluiting voor op een mini-statiefje. En dat werkt vrij goed. Je hoeft nauwelijks iets mee te nemen terwijl je toch een statief hebt.
Heeft je smartphone Magsafe of Qi2? Dan kan een houder met een magneet voldoende zijn. Dat kan een selfiestick zijn, of een ministatief. Of gecombineerd. Ik vond een leuk statiefje, dat nog wat extra mogelijkheden heeft.
Het statiefje dat ik vond was het Mosenvka BK-03 magnetisch zakstatief. Je klikt de smartphone er zo op. Klap de pootjes uit en positioneer de smartphone helemaal naar wens. Zowel verticaal als horizontaal.
Het heeft nog wat extra handigheden. Het is Arca-Swiss compatible, en kan dus zo op elk statief geplaatst worden, mocht dat nodig zijn. Er zijn drie 1/4"-20 aansluitingen voor accessoires. De pootjes hebben een magneet om tegen een metalen oppervlak te klikken.
Je zet het neer als een statiefje, gebruikt het als een handvat voor selfies of als grip voor video. Het is heel veelzijdig en met zijn geringe afmetingen en lage gewicht makkelijk mee te nemen.
Het is belangrijk dat een smartphone statief zonder problemen meegenomen kan worden. Het moet in de broekzak passen en de smartphone moet zonder gedoe erop gezet kunnen worden.
Bovendien heeft deze uitvoering niet alleen de Magsafe/Qi2 magneet voor de smartphone, maar ook aan andere zijde voor andere Magsafe/Qi2 accessoires. Dat is wel zo makkelijk.
Ik heb dit gevonden in deze Mosenkva. Ze zijn er ook van andere merken, in diverse uitvoeringen. Kijk goed naar de mogelijkheden als je op zoek gaat, en zorg dat je er een kiest die een keur aan mogelijkheden biedt.
Over de auteur
Nando Harmsen fotografeert al meer dan 40 jaar. Zijn specialisme ligt bij bruidsreportages en landschapsfotografie. Daarnaast geeft Nando lezingen, workshops, masterclasses, fotoreizen, en maakt regelmatig reviews van nieuwe en leuke apparatuur.
