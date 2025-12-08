Een statief voor je smartphone

Een statief is onmisbaar voor veel fotografie. Het zorgt voor een stabiel platform voor je camera zodat je kan fotograferen met lange sluitertijden of in het donker. Of voor de onmisbare groepsfoto of selfie. Hoe zit het met een statief voor de smartphone?



We denken er misschien niet zoveel over, maar ook fotografie of video met de smartphone kan profijt hebben van een statief. Je gaat alleen niet een groot en zwaar statief gebruiken voor een smartphone.



