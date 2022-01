15 praktijktips voor scherpere panning foto's

Als je bijvoorbeeld bovenstaande BMX'er fotografeert, kun je het beste beginnen met 1/125 sec, terwijl je voor een raceauto beter kunt starten met 1/250 sec. Hoe meer geslaagde foto's je maakt, een des te langere sluitertijd kun je instellen. Experimenteer in ieder geval met verschillende sluitertijden en afstanden.

6. Gebruik Continue Autofocus

7. Aantal scherpstelpunten

8. Schakel beeldstabilisatie uit

9. Volg je onderwerp ruim van tevoren

10. Snelheid van meetrekken

11. Adem rustig uit

12. Draai vanuit je heupen mee

13. Waak voor overbelichte foto's

14. Gebruik je flitser voor scherpere foto's

Handmatig scherpstellen is bijna niet te doen bij panningfotografie - daarom is het noodzakelijk om autofocus te gebruiken.Er zijn echter verschillende soorten autofocus methoden. De modus die het beste werkt bij bewegende onderwerpen, is de modus voor continu scherpstellen.Elke camerafabrikant heeft hier een andere naam voor: op Canon-camera's is het AI-Servo, op Nikon is het AF-C en bij Sony Continue AF.Met deze continue scherpstelmodus druk je je ontspanknop half in om scherp te stellen. Zolang je je onderwerp nu blijft volgen en de ontspanknop half blijft indrukken, zal je camera blijven scherpstellen op je bewegende onderwerp.Persoonlijk vind ik het prettig om slechts 1 focuspunt te gebruiken maar als je wat minder ervaring hebt, is het raadzaam om 5 of 9 focuspunten in te stellen. Dit verkleint de kans dat je naast je onderwerp gaat scherpstellen met een onscherpe achtergrond als gevolg.Zorg dat je de stabilisatie op je lens of camera hebt uitgeschakeld. Anders heb je kans op onscherpe foto's. De beeldstabilisatie tracht namelijk bewegingen in je beeld te corrigeren, en dat wil je nu juist voorkomen.De meeste telelenzen hebben echter een beeldstabilisatie instelling die je kunt gebruiken bij panning foto's. Vaak is dit een schuifje op je lens met de optie 1 en 2 (soms zelfs een optie 3).Kies in geval van pannen dan voor optie 2. Bij Canon lenzen heet beeldstabilisatie 'Image Stabilization' (IS) en bij Nikon 'Vibration Reduction' (VR).Zorg dat je het onderwerp al in je zoeker hebt, ruim voordat je de foto's wilt gaan maken. Als je het onderwerp namelijk pas gaat volgen op het moment dat je eigenlijk de foto wilt maken, dan ben je te laat en krijg je een onscherp beeld.De meeste camera's kunnen namelijk nooit zo snel scherpstellen op een snel bewegend onderwerp.Probeer met dezelfde snelheid mee te trekken als het onderwerp. Doe je dit dan staat je onderwerp ten opzichte van je camera eigenlijk stil. Daardoor staat je onderwerp scherp op de foto en is je achtergrond onscherp.Als je op de ontspanknop drukt, is het belangrijk dat je toch nog even meebeweegt nadat je stopt met fotograferen. Hierdoor zal de foto van begin tot eind mooi verlopen wat betreft de onscherpte in de achtergrond.Het is dus zaak om je beweging af te maken. Bij een goede panningfoto bestrijk je met het meetrekken van je camera een hoek van minimaal 90 graden.Iedereen die in militaire dienst is geweest weet dat je de grootste kans hebt om je doel te raken als je schiet op het moment dat je rustig uitademt. Dit is bij het fotograferen net zo.Druk je de ontspanknop tijdens het inademen in, dan zal je bovenlichaam meer bewegen dan tijdens het rustig uitademen. Gevolg is een onscherpe foto.Dit zie je vooral terug bij panningfoto's met een langere sluitertijd (1/60 of 1/30 seconde).Mensen die soepel zijn in hun heupen (zoals dansers) zijn in het voordeel bij het maken van panningfoto's. Dit om de simpele reden dat je tijdens het meetrekken met je onderwerp, n vloeiende beweging vanuit je heupen moet maken.Hoe vaker je dit doet hoe makkelijker het zal worden. Als je niet met dezelfde snelheid mee beweegt als je onderwerp, zal je onderwerp niet scherp worden afgebeeld.Als je bij veel licht fotografeert met langere sluitertijden, dan kan het gebeuren dat je een overbelichte foto krijgt. Zorg er dan ook voor dat je een lage ISO-waarde en een kleine diafragmaopening (hoog F-getal) kiest om de lange sluitertijd te compenseren.Probeer de stappen rustig uit en je zult zien dat je steeds meer plezier krijgt in het pannen. Is er zo veel licht dat je zelfs bij ISO 100 en f/22 nog overbelichte foto's maakt, dan kun je altijd nog overwegen om een grijsfilter op je lens te plaatsen, om zo licht tegen te houden.Het maakt niet uit hoe goed je wordt in het volgen van je onderwerp tijdens het pannen; je zult altijd een lange sluitertijd willen gebruiken om het panning-effect te vergroten. Dit zal de kans op bewegingsonscherpte dus weer vergroten.Een leuke truc is om te flitsen tijdens het pannen. Je krijgt dan een creatieve mix van beweging en scherpte in je foto.Realiseer je wel dat als je de Burst mode gebruikt (meerdere beelden per sec.), je flitser slechts 1x zal flitsen. De oplaadtijd van je flitser is namelijk nooit snel genoeg om alle foto's in een reeks van bijvoorbeeld 5 foto's correct te belichten.Een tip is om je flitser op manueel te zetten en dan de capaciteit terug naar bijvoorbeeld eenachtste. Zo zal je flitser eerder opladen voor de volgende flits.