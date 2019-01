5 fotografietips waarvoor je niet naar buiten hoeft

Foto: Shehran Syed

1. Meervoudige belichtingen

We komen weinig buiten in deze tijd van het jaar. Zelfs de diehard winter- en buitenfotografen zien er dikwijls vanaf om hun dure camera-apparatuur aan de barre winterweer-omstandigheden bloot te stellen.Maar hoe houd je jezelf dan de hele winter bezig? Waar vind je nog inspiratie in deze donkere tijden? Met onderstaande tips en ideeŽn voor fotografie binnenshuis hoop ik je de winter door te helpen.Oefenen met meervoudige belichtingen kun je prima binnenshuis doen. Veel camera's hebben de mogelijkheid om meerdere opnames in ťťn foto te combineren. Deze techniek wordt ook wel double of multiple exposure genoemd.Als je camera deze mogelijkheid niet heeft, kun je toch meerdere foto's maken en deze als een meervoudige belichting samenvoegen in de nabewerking. Het is wat omslachtiger, maar je hebt in de nabewerking wel meer mogelijkheden dan in de camera.De techniek vergt wel wat oefening en de ene camera heeft meer mogelijkheden dan de andere. Soms gaat het via een draaischijf bovenop de camera, soms via de menu-instellingen. Soms kun je ook kiezen hoe je de beelden in elkaar wilt laten overvloeien en uit hoeveel opnames je beeld opgebouwd.