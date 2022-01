Bevroren zeep(bellen) fotograferen

Het is nog even wachten op winterse vorst, maar zodra overdag de temperatuur onder nul zakt is het een uitgelezen kans om buiten bevroren zeepbellen te fotograferen.



Dit is een erg leuk en uitdagend experiment, maar ook heel verrassend omdat iedere zeepbel een ander patroon krijgt wanneer deze bevriest.



Om alvast goed voorbereid te zijn, zorg dan dat je de nodige ingrediŽnten in huis hebt. Ook kan handig zijn om wat hulp in te roepen bij het bellenblazen.





Het zeepsop recept

Het recept voor een stevig zeepsopje is een mix van water met afwasmiddel, glycerine en suiker. Heb je al een kant en klaar bellenblaaspotje in huis, dan ben je snel klaar. Echter in de winter is het geen standaard assortiment in de winkel.Gelukkig is zelf maken is niet moeilijk en de samenstelling luidt als volgt:- 1 kop water- 2 eetlepels groene dreft- 1 eetlepel suiker- 1 eetlepel glycerine.- Rietje of bellenblaasstokje- Schaaltje of bellenblaaspotjeDoor de glycerine blijft de zeepbel langer intact en door de suiker krijg je mooie bevroren patronen. Bovendien geeft deze mix je net iets meer tijd om te bel te fotograferen.Zoals voor ieder recept zijn er variaties om het nog beter en steviger te maken: het toevoegen van behangplaksel of maizena schijnt ook een optie te zijn.