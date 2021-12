Ideeën om in de winter te fotograferen

IdeeŽn om in de winter te fotograferen

Nu de herfst op de grond ligt te verpieteren kan het best een uitdaging zijn om in deze donkere dagen iets moois te vinden om te fotograferen. Vooral op de dagen dat alles grijs en troosteloos lijkt. De paar dagen met witte vorst die we gehad hebben waren een vervroegd cadeautje.



Was jij toevallig vrij en in de gelegenheid om te fotograferen, heb je hopelijk mooie winterse plaatjes kunnen maken. Zo niet, dan krijg je vast en zeker nog wel een kans. Lees dan vooral verder voor tips die hopelijk helpen om sfeervolle winterfoto's te maken.





Kleur in de winter

Ter inspiratie heb ik het boek Kleur van Theo Schildkamp uit de kast gehaald. Zijn kunstige collages in de kleuren van de regenboog zijn een lust voor het oog. Voor nu ben ik met name geÔnteresseerd in het hoofdstuk 'Bruin', een kleur die past bij deze periode van het jaar.Volgens zijn schrijven is bruin de kleur van de natuur. Van uitgebloeide, dorre gewassen. Van takken en stammen. Van steen, stof, zand en aarde. Bruin omvat allerlei kleurschakeringen zoals okergeel, terracottarood, omber en natuurlijk oranje. Hoe toepasselijk voor deze tijd van het jaar. En toch beslist geen saaie kleuren.