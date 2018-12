8 kerstfotografietips van Nige Levanterman

Nige Levanterman / Instagram: @Levanterman

2. Lange belichtingsfotografie

In tegenstelling tot wat algemeen wordt aangenomen, vereisen foto's met lange belichting niet altijd een zeer lange belichtingstijd. Er zijn eigenlijk geen regels voor.Je kunt je foto's slechts ťťn seconde of voor langere perioden belichten, afhankelijk van het gewenste resultaat. Het hangt ervan af hoe snel je onderwerp beweegt.Daarom raad ik je aan om te experimenteren door zoveel mogelijk foto's van hetzelfde onderwerp te maken met verschillende belichtingslengtes. Vervolgens vergelijk je de resultaten en stel je ze steeds bij.Geduld is essentieel bij het maken van een foto met een lange belichtingstijd. Speel met de belichtingsinstellingen en laat ruimte voor trial and error. Het meest gebruikelijke advies dat ik geef, is: probeer uniek te zijn en probeer eens iets nieuws, zelfs als het onderwerp een populair stedelijk monument is.