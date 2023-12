Fotografie en kerst in deze reclame van Toyota

In de reclame krijgt een kleindochter de Pentax Spotmatic van haar oma en daarmee gaat ze op een pad (in een Toyota uiteraard) en maakt de foto's na die haar oma jaren geleden ook maakte.



Dat de kleindochter haar kleurenfoto's zelf afdrukt in een badkamer met een raam zonder verduistering zullen we maar even negeren.



