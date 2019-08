Dioptrie: zonder bril door de zoeker kijken

Je lost het eenvoudig op met een klein draaiknopje dat pal naast de zoeker zit. Hiermee stel je je dioptrie in.



Je kunt er zowel een positieve als een negatieve correctie mee instellen, waarmee het beeld alsnog scherp wordt. Of je nu bij- of verziend bent. Dat is wel een verademing.



En ook handig als je brildragend bent, want nu kun je vaak toch nog zonder bril door de zoeker kijken, waardoor je een net iets breder blikveld hebt. Zowel bij een optische als een digitale zoeker is de dioptrie instelbaar.