Flitsfotografie tip: Voorkom reflectie van je flitslicht in een bril

Amber - f/2.8, 1/125s, 160 ISO @ 85mm

Met de kennis dat licht weerkaatst als een biljartbal (hoek van inval is gelijk aan hoek van uitval) kun je reflecties in een bril voorkomen.De beste oplossing is dus om het licht vanaf de zijkant te laten komen. De reflectie van het flitslicht in het brilglas weerkaatst dan niet richting jouw camera, maar richting de andere zijkant.Ditzelfde grapje werkt natuurlijk ook in de hoogte. Je kunt je flitslicht ook wat hoger zetten om de reflectie te voorkomen.Zo voorkom je dus op een eenvoudige manier een vervelende reflectie. Dat is een stuk eenvoudiger dan zo'n reflectie in Photoshop weg proberen te werken.Deze tip om betere flitsfoto's te maken is één van de 101 tips uit mijn boek over flitsfotografie. Wil je de andere 100 tips ook lezen? Bestel dan mijn boek De Flitsbijbel.