Foto's beveiligen op internet is niet mogelijk

Foto's beveiligen op internet is niet mogelijkmaandag 6 april 2026, 20:02 door Nando Harmsen | 69x gelezen | 0 reacties
Je hebt een foto gemaakt waar je blij mee bent. Die wil je aan iedereen laten zien. En met recht, want je mag trots zijn op je werk. Maar je wilt niet dat iemand anders de foto gebruikt of misbruikt. Hoe kan je dat voorkomen?
Er zijn websites waar foto's op staan die 'geleend' zijn. Er is geen toestemming verleend voor het gebruik van de foto. Je hoort het vaker dan je zou willen. De naïeve reden is vaak: de foto stond op internet dus we dachten dat het dan mocht.
Er zijn nog veel meer redenen die kant noch wal raken. Als maker van beelden wil je niet dat dit met jouw foto gebeurd. Dus proberen 'we' foto's te beveiligen tegen onteigend gebruik. Er wordt vanalles uit de kast gehaald om dat te doen.
Een watermerk toevoegen, in een hoekje of dwars over de foto. Dat ruïneert niet alleen het kijkplezier, het heeft weinig nut. Zeker met de moderne technieken zoals AI-verwijdering is het weg in een handomdraai.
Foto's in postzegelformaat gebruiken is een andere mogelijkheid. Maar dat laat de foto niet tot zijn recht komen. Bovendien zijn er technieken om de foto groter te maken, ook weer met AI. De kwaliteit gaat wel achteruit, maar dat wordt voor lief genomen.
Een webpagina beveiligen zodat je niet langer de rechtermuisknop kan gebruiken. Dit voorkomt dat iemand via die weg de foto op de computer opslaan of download. Echter, dat is valse veiligheid, want dit is simpel te omzeilen.
Kortom, er is geen mogelijkheid om een foto die op internet staat te beveiligen. Met andere woorden, alles wat je online zet is door de boef te gebruiken of misbruiken. Je kan er niets aan doen.
Hoewel...
Er is slechts één enkele manier om te voorkomen dat een foto door anderen zonder toestemming te gebruiken is. Zet de foto niet online. Alleen dan weet je dat niemand er mee vandoor gaat. De keerzijde van deze methode is, dat vrijwel niemand ooit je foto's zal zien.
Zet jij je foto's online? Probeer jij ze te beveiligen, en zo ja, hoe dan? Of neem je het risico op 'diefstal' voor lief en geniet je van de aandacht die de foto krijgt? Laat het weten in een reactie onder dit bericht.
Over de auteur
Nando Harmsen fotografeert al meer dan 40 jaar. Zijn specialisme ligt bij bruidsreportages en landschapsfotografie. Daarnaast geeft Nando lezingen, workshops, masterclasses, fotoreizen, en maakt regelmatig reviews van nieuwe en leuke apparatuur.
